Интер най-вероятно скоро ще претърпи сериозна загуба. Не става дума за някой контузен важен играч или за треньора Кристиан Киву, а за спортния директор Пиеро Аузилио, който явно ще напусне клуба след цели 28 години служба на "нерадзурите".
Новината за оттеглянето на дългогодишния шеф дойде от "Кориере дело Спорт", като бе потвърдена и от специалиста по трансфери Николо Скира, според който не е изключена възможността споразумението с Интер да приключи още преди януари 2027 г., а не в края на сезона.
„Пиеро Аузилио напуска Интер след 28 години. Той е съобщил желанието си да не подновява договора си, а клубът не е направил нищо, за да го задържи. Договорът на Пиеро изтича, но той приключи трансферен период, който всички оцениха, неговият 12-ти като номер 1 в Интер. Считам Аузилио за един от двамата най-добри спортни директори в италианския футбол (другият е Фабио Паратичи) и смятам, че промяната може да му донесе ползи. Нови цели, други събеседници и нов език. Със сигурност Интер губи много“, уточнява директорът на "Кориере дело Спорт" Иван Дзадзарони.
През годините Аузилио е заемал все по-важни роли, докато не става спортен директор, превръщайки се в един от стълбовете на изграждането на шампионските отбори на "нерадзурите". Сега обаче връзката между него и клуба изглежда е приключила. Информациите са, че не е имало реални преговори, за да се опитат да променят решението на директора..
Аузилио е избрал да не подновява договора си и клубът е приел позицията му. Остава да се разбере какви ще бъдат следващите стъпки на италианския шампион и най-вече как ще протече преструктурирането при "нерадзурите".
Иначе Аузилио се присъединява към Интер през далечната 1998 г. като секретар на младежката академия. През 2001 г. е назначен за организационен директор на младежкия сектор, като работи рамо до рамо с техническия директор Джузепе Барези, а по-късно става директор на младежката академия на клуба. През 2010 г. Аузилио вече заема позицията на спортен директор на Интер, на която е и до днес.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google