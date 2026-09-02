Спортният директор на Интер напуска след близо 30 години работа в клуба?

Интер най-вероятно скоро ще претърпи сериозна загуба. Не става дума за някой контузен важен играч или за треньора Кристиан Киву, а за спортния директор Пиеро Аузилио, който явно ще напусне клуба след цели 28 години служба на "нерадзурите".

Новината за оттеглянето на дългогодишния шеф дойде от "Кориере дело Спорт", като бе потвърдена и от специалиста по трансфери Николо Скира, според който не е изключена възможността споразумението с Интер да приключи още преди януари 2027 г., а не в края на сезона.

🚨⚫️🔵 Inter director Piero Ausilio on the verge of leaving the club at the end of the current season.



Clear feeling there are no right conditions to continue together after many years.



Barring any last minute surprise, it’s over. pic.twitter.com/CVEeTedCLW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

„Пиеро Аузилио напуска Интер след 28 години. Той е съобщил желанието си да не подновява договора си, а клубът не е направил нищо, за да го задържи. Договорът на Пиеро изтича, но той приключи трансферен период, който всички оцениха, неговият 12-ти като номер 1 в Интер. Считам Аузилио за един от двамата най-добри спортни директори в италианския футбол (другият е Фабио Паратичи) и смятам, че промяната може да му донесе ползи. Нови цели, други събеседници и нов език. Със сигурност Интер губи много“, уточнява директорът на "Кориере дело Спорт" Иван Дзадзарони.

През годините Аузилио е заемал все по-важни роли, докато не става спортен директор, превръщайки се в един от стълбовете на изграждането на шампионските отбори на "нерадзурите". Сега обаче връзката между него и клуба изглежда е приключила. Информациите са, че не е имало реални преговори, за да се опитат да променят решението на директора..

‼️🚨 Zazzaroni (Corriere dello Sport) - Piero #Ausilio lascia l'#Inter dopo 28 anni! Aveva già comunicato la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza giugno 2027 e la società non ha fatto nulla per trattenerlo. Non escludo che il rapporto possa chiudersi prima di… pic.twitter.com/mk1Ni0vFZE — Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) September 2, 2026

Аузилио е избрал да не подновява договора си и клубът е приел позицията му. Остава да се разбере какви ще бъдат следващите стъпки на италианския шампион и най-вече как ще протече преструктурирането при "нерадзурите".

🚨 Excl. - #Inter won’t extend Piero #Ausilio’s contract, which expires in June. After 28 years Ausilio’s story with Inter is going to the end… #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2026

Иначе Аузилио се присъединява към Интер през далечната 1998 г. като секретар на младежката академия. През 2001 г. е назначен за организационен директор на младежкия сектор, като работи рамо до рамо с техническия директор Джузепе Барези, а по-късно става директор на младежката академия на клуба. През 2010 г. Аузилио вече заема позицията на спортен директор на Интер, на която е и до днес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google