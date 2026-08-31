Киву: Рискувахме да си създадем неприятности с многото пропуски

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву призна, че отборът му е рискувал „да си навлече неприятности“ заради многото пропуски при минималния успех с 1:0 над Каляри. Наставникът на „нерадзурите“ изрази задоволство от стопроцентовия старт на сезона в Серия "А", но обърна сериозно внимание на липсата на ефективност пред гола и коментира интеграцията на новите попълнения Джон Стоунс и Къртис Джоунс.

„Това са класически мачове, в които, ако не убиеш интригата навреме, можеш да си навлечеш неприятности. През второто полувреме станахме малко хаотични, разтеглихме се по терена и сами се вкарахме в паника. Създадохме много положения, така че ако има за какво да съжаляваме, това е, че не реализирахме повече от многото си шансове за гол. Може и да не е приятно да страдаме така в края, но като вземем предвид нивата ни на физическа подготовка и играчите, които тъкмо се завърнаха от Световното първенство, си тръгваме от Сардиния с три точки и още минути в краката на футболистите“, коментира.

Румънският специалист обясни тактическите рокади в края и засипа с похвали дошлите от Англия нови попълнения Джон Стоунс и направилия своя дебют Къртис Джоунс.

Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

„За съжаление, трябваше да адаптирам Павар като уинг-бек и да преместя Бисек в средата, защото усетих, че в онзи момент имахме проблеми. По време на напрежение и объркване треньорът е длъжен да прави корекции. Юве и Рома загубиха тук през миналия сезон, така че гостуването на Каляри е трудно за всеки. Що се отнася до Стоунс и Джоунс – те притежават качество и опит, идвайки от Манчестър Сити и Ливърпул, така че да играят под подобно напрежение за тях е като хляб и масло. Трябва да възвърнат физическата си форма, като Джон се нуждае от малко повече смелост, за да се адаптира към нашия стил на футбол, но нямам оплаквания от отношението им. В халфовата линия мислехме за Къртис Джоунс от известно време заради неговата интензивност, решителност и спокойствието, което има с топка в крака“, допълни специалистът.

В заключение той коментира и предстоящия старт в Шампионската лига, където Интер се изправя срещу Реал Мадрид на Жозе Моуриньо.

„Помислих си за Наполи, защото ще трябва да изиграя тези два мача един след друг. Това е Шампионската лига, искаме да бъдем конкурентоспособни и знаем горе-долу колко точки ни трябват, за да избегнем плейофите“, завърши румънецът.

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Снимки: Gettyimages