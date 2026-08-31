Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Рискувахме да си създадем неприятности с многото пропуски

Киву: Рискувахме да си създадем неприятности с многото пропуски

  • 31 авг 2026 | 06:00
  • 445
  • 0

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву призна, че отборът му е рискувал „да си навлече неприятности“ заради многото пропуски при минималния успех с 1:0 над Каляри. Наставникът на „нерадзурите“ изрази задоволство от стопроцентовия старт на сезона в Серия "А", но обърна сериозно внимание на липсата на ефективност пред гола и коментира интеграцията на новите попълнения Джон Стоунс и Къртис Джоунс.

„Това са класически мачове, в които, ако не убиеш интригата навреме, можеш да си навлечеш неприятности. През второто полувреме станахме малко хаотични, разтеглихме се по терена и сами се вкарахме в паника. Създадохме много положения, така че ако има за какво да съжаляваме, това е, че не реализирахме повече от многото си шансове за гол. Може и да не е приятно да страдаме така в края, но като вземем предвид нивата ни на физическа подготовка и играчите, които тъкмо се завърнаха от Световното първенство, си тръгваме от Сардиния с три точки и още минути в краката на футболистите“, коментира.

Румънският специалист обясни тактическите рокади в края и засипа с похвали дошлите от Англия нови попълнения Джон Стоунс и направилия своя дебют Къртис Джоунс.

Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния
Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

„За съжаление, трябваше да адаптирам Павар като уинг-бек и да преместя Бисек в средата, защото усетих, че в онзи момент имахме проблеми. По време на напрежение и объркване треньорът е длъжен да прави корекции. Юве и Рома загубиха тук през миналия сезон, така че гостуването на Каляри е трудно за всеки. Що се отнася до Стоунс и Джоунс – те притежават качество и опит, идвайки от Манчестър Сити и Ливърпул, така че да играят под подобно напрежение за тях е като хляб и масло. Трябва да възвърнат физическата си форма, като Джон се нуждае от малко повече смелост, за да се адаптира към нашия стил на футбол, но нямам оплаквания от отношението им. В халфовата линия мислехме за Къртис Джоунс от известно време заради неговата интензивност, решителност и спокойствието, което има с топка в крака“, допълни специалистът.

В заключение той коментира и предстоящия старт в Шампионската лига, където Интер се изправя срещу Реал Мадрид на Жозе Моуриньо.

„Помислих си за Наполи, защото ще трябва да изиграя тези два мача един след друг. Това е Шампионската лига, искаме да бъдем конкурентоспособни и знаем горе-долу колко точки ни трябват, за да избегнем плейофите“, завърши румънецът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Алегри: На моменти бяхме твърде меки

Алегри: На моменти бяхме твърде меки

  • 31 авг 2026 | 05:31
  • 582
  • 0
Карик: Бяхме безмилостни във важните моменти

Карик: Бяхме безмилостни във важните моменти

  • 31 авг 2026 | 04:54
  • 1208
  • 0
Моуриньо: Важни три точки

Моуриньо: Важни три точки

  • 31 авг 2026 | 04:24
  • 985
  • 0
Чаби Алонсо: Най-важна е победата, но има още да работим и да се учим

Чаби Алонсо: Най-важна е победата, но има още да работим и да се учим

  • 31 авг 2026 | 03:58
  • 998
  • 0
Платини призова Инфантино да подаде оставка

Платини призова Инфантино да подаде оставка

  • 31 авг 2026 | 01:54
  • 735
  • 1
Вердер губи полузащитник задълго

Вердер губи полузащитник задълго

  • 31 авг 2026 | 01:29
  • 626
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

  • 30 авг 2026 | 23:10
  • 92708
  • 399
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 124064
  • 382
Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

  • 30 авг 2026 | 23:34
  • 13238
  • 50
Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

  • 30 авг 2026 | 23:59
  • 14176
  • 24
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 57588
  • 108
Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

  • 30 авг 2026 | 23:39
  • 10619
  • 2