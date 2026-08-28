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Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

  • 28 авг 2026 | 17:10
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Директорът на Ювентус Джорджо Киелини потвърди, че Кенан Йълдъз ще отсъства от терените няколко месеца след операция на счупена метатарзална кост.

Бившият защитник на Ювентус говори пред „Скай Спорт Италия“ след жребия за Лига Европа в петък следобед. Киелини сподели очакванията си за сезон 2026-27, определяйки Интер като „ясен и очевиден фаворит“ за титлата в Серия А.

„В Италия имаме Интер, който има предимство пред всички останали. След това са отборите в преход. Някои неща ще се променят тук в последните дни (от трансферния прозорец), отборът работи по това, желанието е да се състезаваме“, заяви той.„Има още много стъпки, които трябва да се извървят, за да се превърнем в печеливш отбор. Знаем, че не е лесно да се промени всичко, а и много зависи от другите тимове. Интер е големият фаворит. Ще зависи и от контузиите. Гледаме себе си, имахме малко лош късмет с травмата на Йълдъз, но това означава, че други момчета ще имат шанс да се докажат.“

Запитан за състоянието на Йълдъз, Киелини поясни: „Ситуацията е ясна: той има контузия на метатарзална кост, ще трябва да бъде опериран и ще отсъства няколко месеца. Това не е травма, която ще повлияе на бъдещето му. Когато се завърне, ще бъде на 100%. Това е досадна спънка, но няма да отнеме нищо от кариерата или бъдещето му.“

Киелини коментира и нуждата Ювентус да подобри своята концентрация и лидерски качества, след като отборът изглеждаше колеблив във важни моменти през последните два сезона.

„Определено“, съгласи се бившият капитан на „бианконерите“. „Трудно е да намериш сигурност в трудни моменти след няколко негативни години. Добавихме характер, добавихме солидност и това са неща, които липсваха миналата година и бяха причината за неуспеха да се класираме за Шампионската лига.“

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