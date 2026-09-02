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  3. Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

  • 2 сеп 2026 | 09:35
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Днес предстои да се изиграят още четири мача от 7-ия кръг на Втора лига. Марек се завръща на стадион "Бончук" с домакинство на Несебър, а "акулите" посрещат дубъла на Лудогорец в търсене на втори пореден успех. Рилски спортист и Спортист (Своге) пък ще опитат да се измъкнат от опасната зона в класирането. В по-късния двубой от програмата Янтра се изправя срещу отбора на Пирин, който все още няма спечелена точка от началото на сезона.

Във вчерашния ден Хебър и Фратрия не успяха да се победят, завършвайки наравно 1:1 на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Втора лига, VII кръг

1 септември, вторник, 20:00 ч.:

Хебър (Пазарджик) 1:1 Фратрия

1:0 Стефан Цонков (50)
1:1 Билал Кандуси (56)

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

2 септември, сряда, 17:00 ч.:

Марек - Несебър

Черноморец (Бургас) - Лудогорец II

Рилски спортист - Спортист (Своге)

2 септември, сряда, 19:00 ч.:

Янтра (Габрово) - Пирин (Благоевград)

3 септември, четвъртък, 17:00 ч.:

Вихрен (Сандански) - Етър

ЦСКА II - Спартак (Плевен)

3 септември, четвъртък, 19:00 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Добруджа

3 септември, четвъртък, 20:00 ч.:

Берое - Монтана

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