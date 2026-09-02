Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Днес предстои да се изиграят още четири мача от 7-ия кръг на Втора лига. Марек се завръща на стадион "Бончук" с домакинство на Несебър, а "акулите" посрещат дубъла на Лудогорец в търсене на втори пореден успех. Рилски спортист и Спортист (Своге) пък ще опитат да се измъкнат от опасната зона в класирането. В по-късния двубой от програмата Янтра се изправя срещу отбора на Пирин, който все още няма спечелена точка от началото на сезона.
Във вчерашния ден Хебър и Фратрия не успяха да се победят, завършвайки наравно 1:1 на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.
Втора лига, VII кръг
1 септември, вторник, 20:00 ч.:
Хебър (Пазарджик) 1:1 Фратрия
1:0 Стефан Цонков (50)
1:1 Билал Кандуси (56)
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия
2 септември, сряда, 17:00 ч.:
Черноморец (Бургас) - Лудогорец II
Рилски спортист - Спортист (Своге)
2 септември, сряда, 19:00 ч.:
Янтра (Габрово) - Пирин (Благоевград)
3 септември, четвъртък, 17:00 ч.:
3 септември, четвъртък, 19:00 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Добруджа
3 септември, четвъртък, 20:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google