Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Днес предстои да се изиграят още четири мача от 7-ия кръг на Втора лига. Марек се завръща на стадион "Бончук" с домакинство на Несебър, а "акулите" посрещат дубъла на Лудогорец в търсене на втори пореден успех. Рилски спортист и Спортист (Своге) пък ще опитат да се измъкнат от опасната зона в класирането. В по-късния двубой от програмата Янтра се изправя срещу отбора на Пирин, който все още няма спечелена точка от началото на сезона.

Във вчерашния ден Хебър и Фратрия не успяха да се победят, завършвайки наравно 1:1 на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Втора лига, VII кръг

1 септември, вторник, 20:00 ч.:

Хебър (Пазарджик) 1:1 Фратрия



1:0 Стефан Цонков (50)

1:1 Билал Кандуси (56)

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

2 септември, сряда, 17:00 ч.:

Марек - Несебър

Черноморец (Бургас) - Лудогорец II

Рилски спортист - Спортист (Своге)

2 септември, сряда, 19:00 ч.:

Янтра (Габрово) - Пирин (Благоевград)

3 септември, четвъртък, 17:00 ч.:

Вихрен (Сандански) - Етър

ЦСКА II - Спартак (Плевен)

3 септември, четвъртък, 19:00 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Добруджа

3 септември, четвъртък, 20:00 ч.:

Берое - Монтана

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google