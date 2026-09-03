Вихрен прегази Етър

Вихрен победи Етър с 4:1 в дербито от 7-ия кръг на Втора лига. Това бе първа победа за отбора от Сандански у дома и е единственият тим в групата без загуба от началото на сезона.
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В първите минути домакините имаха две много добри ситуации, но Марио Ивов и Преслав Йорданов не успяха да вкарат. "Болярите" отговориха с удар на Ивайло Марков, минал в опасна близост до вратата. В 27-ата минута домакините поведоха. Младият Дани Манолев избяга от бранителите и Марио Ивов засече центрирането в мрежата.
След още 8 минути Преслав Йорданов вкара и втори гол ,останал сам срещу вратаря. До края на полувремето Ивов и Лео Пимента имаха шансове, а Нисторов направи едно добро спасяване.
През втората част на сцената излезе 18-годишният Даниел Манолев. Той вкара две бързи попадения и на практика мача свърши след час игра. До края Лео Пимента пропусна още две добри положения. В 66-тата минута влезлият като резерва Петър Петров върна едно попадение за Етър.
След повече от година отсъствие заради тежка контузия, първи минути за домакините записа Александър Веселински.