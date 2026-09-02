Марек се завърна у дома с триумф

Марек записа минимална победа с 1:0 срещу тима на Несебър в среща от Втора лига. Двубоят отбеляза дългоочакваното завръщане на дупничани на техния напълно обновен стадион „Бончук“.

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Единственото и победно попадение в срещата бе дело на Николай Ганчев. С този гол той донесе трите точки за своя тим пред привържениците по трибуните. Срещата премина под знака на празничното настроение заради първия домакински мач на реновираното съоръжение след ремонтните дейности.

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