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Марек се завърна у дома с триумф

  • 2 сеп 2026 | 18:56
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Марек се завърна у дома с триумф

Марек записа минимална победа с 1:0 срещу тима на Несебър в среща от Втора лига. Двубоят отбеляза дългоочакваното завръщане на дупничани на техния напълно обновен стадион „Бончук“.

Втора лига на живо: играе се в Габрово
Втора лига на живо: играе се в Габрово

Единственото и победно попадение в срещата бе дело на Николай Ганчев. С този гол той донесе трите точки за своя тим пред привържениците по трибуните. Срещата премина под знака на празничното настроение заради първия домакински мач на реновираното съоръжение след ремонтните дейности.

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