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  3. Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

  • 2 сеп 2026 | 20:56
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Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Янтра (Габрово) победи Пирин (Благоевград) с 2:0 в среща от VII кръг на Втора лига. Милчо Ангелов даде аванс на "ковачите" с точен удар в 55-ата минута, а в добавеното време Асен Георгиев оформи крайния резултат. Така момчетата на Борислав Стойчев се доближиха на точка от лидера Фратрия. "Орлетата" пък остават на дъното със седем загуби от седем срещи и голова разлика 3:24.

Ден на домакините във Втора лига
Ден на домакините във Втора лига

Ситуацията на тима от Благоевград става по-тежка след всеки изминал кръг. Макар да се намираме в началото на сезона, спасението започва да става все по-далечно, като се има предвид, че тази година в аматьорския футбол ще изпадат повече клубове. В следващия кръг "зелените" приемат дублиращия отбор на Лудогорец, като победата за футболистите на Петър Костурков ще бъде задължителна.

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