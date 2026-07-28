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Фьолер: Не искам Германия да играе като Аржентина, това не е футбол

  • 28 юли 2026 | 06:54
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Спортният директор на германския национален отбор Руди Фьолер изрази острото си несъгласие със стила на игра, който демонстрира националният отбор на Аржентина.

Фьолер не смята, че Бундестимът трябва да следва примера на „гаучосите“, въпреки че те достигнаха до финала на Световното първенство през 2026 г., където загубиха от Испания с 0:1 след продължения. За разлика от тях, германците отпаднаха още на осминафиналите на турнира, след като бяха победен от Парагвай след изпълнение на дузпи.

Германия трябва да играе по-добре в защита. Мнозина дават аржентинците за пример. Но аз смятам, че това е лош пример. Изведнъж аржентинците се превърнаха в еталон. Това е малко лицемерна дискусия“, заяви Фьолер.

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„Не ми е нужен отбор, който играе като Аржентина. Това няма нищо общо с футбола“, категоричен бе той.

„Да, те бяха действащи световни шампиони и на последния турнир също стигнаха до финала. Но не разбирам защо толкова много хора хвалят този отбор“, добави спортният директор на Германия.

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Снимки: Gettyimages

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