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Бето пристигна във Флоренция за прегледи

  • 31 авг 2026 | 17:21
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Бето пристигна във Флоренция за прегледи

Нападателят на Евертън Бето e пристигнал във Флоренция, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина. Двата клуба са се споразумели за трансфер на 28-годишния национал на Гвинея-Бисау за 17 милиона евро. Така нападателят се завръща в Италия, където игра с екипите на Портимонензе и Удинезе.

Бето е с Евертън от август 2023 г., а договорът му е до 30 юни 2027 г. През сезон 2025/26 нападателят отбеляза 10 гола и направи 1 асистенция в 40 мача.

"Карамелите" планират да заменят Бето с придобилия голяма популярност по време на Световното първенство Фоларин Балогун. От Евертън вече са отправили и официална оферта към Монако за американския нападател. Според Саша Таволиери предложението е за 18 милиона евро, въпреки че монегаските го оценяват на около 50 милиона.

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Снимки: Imago

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