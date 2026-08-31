Бето пристигна във Флоренция за прегледи

Нападателят на Евертън Бето e пристигнал във Флоренция, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина. Двата клуба са се споразумели за трансфер на 28-годишния национал на Гвинея-Бисау за 17 милиона евро. Така нападателят се завръща в Италия, където игра с екипите на Портимонензе и Удинезе.

Бето е с Евертън от август 2023 г., а договорът му е до 30 юни 2027 г. През сезон 2025/26 нападателят отбеляза 10 гола и направи 1 асистенция в 40 мача.

"Карамелите" планират да заменят Бето с придобилия голяма популярност по време на Световното първенство Фоларин Балогун. От Евертън вече са отправили и официална оферта към Монако за американския нападател. Според Саша Таволиери предложението е за 18 милиона евро, въпреки че монегаските го оценяват на около 50 милиона.

Beto undergone his Fiorentina medical today pic.twitter.com/s0xCafTuVv — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) August 31, 2026

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Снимки: Imago