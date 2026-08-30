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Вдъхновеният Реал посреща Малага

  • 30 авг 2026 | 08:05
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Вдъхновеният Реал посреща Малага

Реал Мадрид излиза срещу новака Малага в двубой от третия кръг на Ла Лига с намерението да продължи перфектния си старт под ръководството на Жозе Моуриньо. "Белите" започнаха кампанията си с успех с 2:1 над Еспаньол, а след това постигнаха убедителна победа с 4:1 над Реал Сосиедад. От своя страна Малага разполага с едва една точка до момента, след като загуби с 0:2 от Атлетико Мадрид на старта и завърши 1:1 с Депортиво Ла Коруня.

Вторият период на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид стартира с късен успех над Еспаньол
Вторият период на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид стартира с късен успех над Еспаньол

И двамата треньори трябва да се справят с редица контузени състезатели. За Реал Мадрид извън строя са Едер Милитао, Родриго, Раул Асенсио, Ферлан Менди, Ендрик, Орелиан Чуамени и Тиаго Питарч. За Малага мача пропускат Диего Мурийо, Фернандо Калеро, Адриан Нино, Аарон Очоа и Муса Диара.

Битката на новаците в Ла Лига завърши без победител
Битката на новаците в Ла Лига завърши без победител

Предполага се, че Специалния ще заложи под рамките на вратата на Тибо Куртоа, а защитната линия ще оплътни с Дензъл Дъмфрис, Ибрахима Конате, Дийн Хаусен и Алваро Карерас. В халфовата линия стартират Федерико Валверде и Бернардо Силва, а офанзивното каре се състои от Арда Гюлер, Джуд Белингам, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе.

На пресконференцията преди срещата Жозе Моуриньо наблегна на класата на своя тим, като заяви: "Основният ключ е качеството, говорим за супер качество". Наставникът изказа специални похвали и за Джуд Белингам, описвайки го като уникален футболист с изключителна ментална сила, тактическа зрялост и способности да пресира и да се отнема топката.

Досегашните сблъсъци между двата тима показват пълна dominация на Реал Мадрид. В общо 36 мача във всички турнири мадридчани са записали 27 победи, 8 равенства и само 1 поражение. Последният мач между тях в Ла Лига през април 2018 година завърши с успех 2:1 за Реал Мадрид.

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