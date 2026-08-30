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  3. Единственият английски противник на Левски в Лига Европа постигна първа победа в Премиър лийг

Единственият английски противник на Левски в Лига Европа постигна първа победа в Премиър лийг

  • 30 авг 2026 | 17:57
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Единственият английски противник на Левски в Лига Европа постигна първа победа в Премиър лийг

Съндърланд, който бе изтеглен като един от противниците на българския гранд Левски в Лига Европа, надделя с минималното 1:0 над Фулъм в мач от втория кръг на Премиър лийг. Единственото попадение бе дело на резервата Уилсон Исидор. Това бе и първи успех за сезона за тима на “черните котки”, които стартираха разочароващо кампанията с поражение като гост на новака Ипсуич преди седмица. Не стартира добре и кариерата на Алваро Арбелоа в английския футбол, след като бившият наставник на Реал Мадрид записа второ поредно поражение на Острова.

Двата тима изиграха един не особено атрактивен двубой и не предложиха особени емоции на феновете. През първата част двата отбора предложиха повече борба и едва няколко половинчани положения. На практика най-интересните ситуации в мач се случиха в рамките само на няколко минути благодарение на появилия се малко преди това Исидор. Първо играчите на Съндърланд организираха отлична контраатака на скорост в 71-ата минута, когато подаване отляво бе засечено от него, но от отлична позиция той единствено успя да нацели лявата греда. Играчът от Хаити успя да се реваншира за неприятния пропуск едва четири минути по-късно, когато ситуацията се повтори почти по идентичен начин, но този път Исидор реализира единственото попадение в мача. Домакините имаха добра възможност да удвоят преднината си в 93-ата минута, когато друга резерва - Крис Риг получи подаване зад гърба на отбраната, но стреля в Бернд Лено.

По този начин Съндърланд си гарантира първи три точки при първото си домакинство за сезона в първенството.

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Снимки: Gettyimages

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