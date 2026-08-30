Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

Треньорът на ЦСКА Христо Янев отхвърли възможността легендарният десен бек на Реал Мадрид и бивш испански национал Даниел Карвахал да облече фланелката на армейците, каквато информация се появи в публичното пространство в последните часове. Специалистът добави, че е отделил месец от своя труд, за да може част от армейския отбор да са Стефано Сенси и Жан-Филип Гбамен.

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Ето какво каза Янев на пресконференцията след шампионатния мач срещу Черно море:



Появиха се информации, колкото и невероятно да звучат, за Дани Карвахал?

- Няма да го взимам в отбора... В смисъл?



Питаме. Има ли интерес изобщо към него и каква е истината в тази ситуация?

- За първи път чувам нещо подобно.

А Вие как бихте подходили евентуално към такъв трансфер?

- Това е нещо в сферата на фантастиката, хора. Говорим си някакви абсолютни небивалици в момента.

Тогава как са тук Сенси и Гбамен, които, с уважение, са доста високо ниво?

- Отделил съм един месец от труда си, за да могат тези футболисти да са тук.

Тогава колко време би било нужно за Дани Карвахал?

- Не е ставало въпрос за това нещо. Не знам какво ме питате, трябва да видя за какво става въпрос.

Появиха се спекулации в последните часове именно по тази тема - че е възможно да облече червения екип.

- Трябва, който ги е пуснал, да го попитате какво е имал предвид. Защото аз сега научавам за първи път от вас за нещо подобно.

Все пак реалистично ли е?

- Не. Трябва да бъдем честни помежду си.

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