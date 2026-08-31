Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Борусия (Дортмунд) има сериозен интерес към пореден английски талант

Борусия (Дортмунд) има сериозен интерес към пореден английски талант

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 365
  • 0
Борусия (Дортмунд) има сериозен интерес към пореден английски талант

Борусия (Дортмунд) проявява сериозен интерес към пореден английски талант. Според "Скай спортс" "жълто-черните" искат да привлекат под наем 19-годишното крило на Арсенал Итън Нуанери. Германският гранд се активизира в търсенето на офанзивно ново попълнение, след като Йоанис Константелиас получи тежка контузия още в първия кръг в Бундеслигата. Гръцкият талант получи разкъсване на кръстните връзки в лявото коляно и ще отсъства от терена в продължение на доста месеци.

Борусия имаше интерес към Нуанери още през миналото лято, но тогава двата клуба не успяха да се споразумеят, а през януари "топчиите" преотстъпиха таланта на Марсилия.

Според "Скай спортс" самият играч не иска да ходи отново в клуб в чужбина и предпочита или да остане в Арсенал, или да бъде преотстъпен на друг клуб от Премиър лийг. Микел Артета и клубът са силно заинтересовани той да играе редовно, така че най-вероятно Нуанери ще бъде пратен някъде под наем.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Големият спорт напомня за себе си през септември

Големият спорт напомня за себе си през септември

  • 31 авг 2026 | 16:31
  • 434
  • 0
От Тотнъм работят по още една сделка, може да вземат защитник от Челси

От Тотнъм работят по още една сделка, може да вземат защитник от Челси

  • 31 авг 2026 | 16:20
  • 1047
  • 1
Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

  • 31 авг 2026 | 16:01
  • 3639
  • 1
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 11301
  • 3
Рома си осигури германски национал

Рома си осигури германски национал

  • 31 авг 2026 | 15:43
  • 1575
  • 0
Ман Сити обяви привличането на крило

Ман Сити обяви привличането на крило

  • 31 авг 2026 | 15:30
  • 7024
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 5733
  • 11
Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 3704
  • 5
Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

  • 31 авг 2026 | 15:15
  • 27391
  • 78
11-те на Дунав и Локомотив (София)

11-те на Дунав и Локомотив (София)

  • 31 авг 2026 | 17:56
  • 46
  • 0
Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 17:20
  • 7595
  • 7
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 11301
  • 3