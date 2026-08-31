Борусия (Дортмунд) има сериозен интерес към пореден английски талант

Борусия (Дортмунд) проявява сериозен интерес към пореден английски талант. Според "Скай спортс" "жълто-черните" искат да привлекат под наем 19-годишното крило на Арсенал Итън Нуанери. Германският гранд се активизира в търсенето на офанзивно ново попълнение, след като Йоанис Константелиас получи тежка контузия още в първия кръг в Бундеслигата. Гръцкият талант получи разкъсване на кръстните връзки в лявото коляно и ще отсъства от терена в продължение на доста месеци.

Борусия имаше интерес към Нуанери още през миналото лято, но тогава двата клуба не успяха да се споразумеят, а през януари "топчиите" преотстъпиха таланта на Марсилия.

Според "Скай спортс" самият играч не иска да ходи отново в клуб в чужбина и предпочита или да остане в Арсенал, или да бъде преотстъпен на друг клуб от Премиър лийг. Микел Артета и клубът са силно заинтересовани той да играе редовно, така че най-вероятно Нуанери ще бъде пратен някъде под наем.

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