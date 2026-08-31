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Астън Вила 0:0 Арсенал, греда на Буендия

  • 31 авг 2026 | 20:59
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Астън Вила 0:0 Арсенал, греда на Буендия

Астън Вила и Арсенал играят при резултат 0:0 на "Вила Парк" в интересен двубой, с който приключва втория кръг от новия сезон в Премиър лийг. Бирмингамци ще се опитат да се реваншират пред феновете си за катастрофалното си представяне преди седмица, когато загубиха с 0:4 от Брайтън. Шампионите пък нямаха никакъв проблем с Ковънтри (3:0) и тази вечер ще се стремят да станат четвъртият отбор с пълен актив след първите два кръга.

Двубоят е по-особен за мениджъра на "топчиите" Микел Артета, който застава край тъчлинията за своя мач №250 начело на отбора в елита. Преди няколко дни той записа 150-ата си победа в Премиър лийг.

Арсенал има 15 победи в Премиър лийг на "Вила Парк" - повече, отколкото на всеки друг съперников стадион. В най-пресния сблъсък от декември 2025 година лондончани постигнаха разгромен успех с 4:1 на „Емиратс“, но преди това Астън Вила записа победа с 2:1 у дома.

Две от новите попълнения на Астън Вила записват своите дебюти днес. Зион Сузуки стартира на вратата за сметка на Бизот, а Николас Джаксън също е титуляр. Жоао Гомеш изтърпява първия от трите мача наказание заради червения картон, който получи срещу Брайтън.

Микел Артета залага на същия състав, който започна и срещу Ковънтри. Бруно Гимараеш е възстановен от контузията си, но остава на пейката за началото в очакване на своя дебют. Сред резервите е и бившият играч на Вила Езри Конса, който също чака да запише първи минути с екипа на "артилеристите".

Арсенал усети несигурност в Сузуки още при първия си корнер. В деветата минута Райс центрира, а японецът излезе непремерено и не успя да играе добре с топката, след което обаче Габриел не можа да нанесе добър удар с глава.

Три минути след това гостите претендираха за нарушение на Камара срещу Цолис, който изгуби топката. Такова не бе маркирано и Буендия стреля от границата на наказателното поле, а топката разтресе напречната греда.

Арсенал продължи да владее повече топката и да търси атаки по фланговете, с които печелеше корнери и се опитваше да притеснява Сузуки. В 25-ата японецът добре реагира и изби удар с глава на Райс след центриране на Сака, но тук бе маркирано и нарушение в атака на Габриел срещу Макгин.

Веднага след това Астън Вила организира най-добрата си атака от началото на мача. Маатсен получи отляво и влезе в наказателното поле, но изстрелът му премина встрани от далечната греда.

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Снимки: Gettyimages

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