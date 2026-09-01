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Артета: Знам колко е трудно да се печелиш тук

  • 1 сеп 2026 | 08:01
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Микел Артета говори след победата на своя Арсенал с минималното 1:0 над тима на Астън Вила в срещата от втория кръг на английската Премиър лийг. Тя бе втора за "артилеристите", които продължават безгрешния си старт в шампионата.

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"Много съм щастлив, това е огромна победа. Да дойдем тук и да спечелим трите точки не беше лесно. Мисля, че ги заслужихме. Изиграхме страхотен мач. Не правихме през цялото време достатъчно много, но нашите реализатори се справиха брилянтно и донесоха победата. Знам колко е трудно да се печелиш тук. Всеки голям отбор се е борил срещу Астън Вила, защото са толкова силни. Винаги вярвам на играчите си. Нивото на игра зависи от момента. Миналата година загубихме тук по много болезнен начин. Все още ми тежи много", започна Артета.

Мениджърът на шампионите говори специално и за Езри Конса и Еберичи Езе.

"Езе създаде моментите, които донесоха победата. Езри също беше много съсредоточен и спокоен във всяко решение, което вземаше. Много съм доволен от тях", каза Артета.

Накрая специалистът бе запитан и дали ще прави някакви движения в самия край на трансферния прозорец, като той сподели, че до вчера е бил изцяло фокусиран върху мача с Вила.

"Отсъствах за един ден. Трябваше да се съсредоточа върху играта и в клуба имаме правилните хора, които да се занимават (б. р. - с трансферите)", каза още Артета.

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