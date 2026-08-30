Арсенал ще вземе солидна сума за Мартинели

Арсенал е постигнал окончателна договорка с Ал-Хилал относно трансфера на Габриел Мартинели, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Саудитският гранд ще плати 65 милиона паунда, като тази сума включва и допълнителни бонуси. Бразилският флангови футболист е получил разрешение да пътува, за да премине медицински прегледи, след което ще подпише своя дългосрочен договор.

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Самият Мартинели бе сред ключовите играчи в началото на престоя на Микел Артета на “Емиратс”, но в последната година позагуби титулярното си място за сметка на Леандро Тросар, който също бе продаден. Очаква се от Ал-Хилал да успеят да завършат амбициозната си селекция в следващите няколко дни, тъй като продължават да водят разговори и за друг играч от Премиър лийг - Оли Уоткинс от Астън Вила.

🚨🔵⚪️ BREAKING: Gabriel Martinelli to Al Hilal, here we go! Verbal agreement done for fee over €65m add-ons included.



Martinelli will sign a long term deal as he just had authorization to travel in 24h.



Watkins + Martinelli, plan confirmed.



Deal agreed - @MatteMoretto. 🫱🏻‍🫲🏼🇧🇷 pic.twitter.com/rkN5UNdNoE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

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Снимки: Gettyimages