Арсенал ще вземе солидна сума за Мартинели

Арсенал е постигнал окончателна договорка с Ал-Хилал относно трансфера на Габриел Мартинели, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Саудитският гранд ще плати 65 милиона паунда, като тази сума включва и допълнителни бонуси. Бразилският флангови футболист е получил разрешение да пътува, за да премине медицински прегледи, след което ще подпише своя дългосрочен договор.
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Самият Мартинели бе сред ключовите играчи в началото на престоя на Микел Артета на “Емиратс”, но в последната година позагуби титулярното си място за сметка на Леандро Тросар, който също бе продаден. Очаква се от Ал-Хилал да успеят да завършат амбициозната си селекция в следващите няколко дни, тъй като продължават да водят разговори и за друг играч от Премиър лийг - Оли Уоткинс от Астън Вила.
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