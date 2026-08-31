Година без победа: Неприятната статистика за Оскар Пиастри през сезон 2026

Измина цяла година, откакто Оскар Пиастри за последно спечели състезание от Формула 1, и изглежда, че той не е по-близо до нов успех, въпреки че Макларън се завръща към добрата си форма.

31 август 2025 Оскар Пиастри спечели Гран При на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“, като увеличи преднината си в шампионата пред съотборника си в Макларън Ландо Норис до 34 точки. Макс Верстапен от Ред Бул изоставаше със 104 точки и сякаш беше извън борбата за титлата.

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До края на същия сезон Пиастри не успя да спечели нито едно състезание и в крайна сметка се свлече до трето място в класирането. Този спад беше съпътстван от вълна от неоснователни спекулации, че собственият му отбор саботира шансовете му.

Освен подиумите на „Сузука“ и в Маями през пролетта, той не се е доближавал до победа в Гран При и през трудния за Макларън сезон 2026. По-притеснителното е, че Норис го превъзхожда, като спечели на „Хунгароринг“ и „Зандвоорт“, както и в спринта в Маями – факт, за който привържениците на конспиративните теории биха намерили лесно обяснение.

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Проблемите на Пиастри започват в квалификациите и продължават в състезанията. От „Зандвоорт“ миналия сезон досега съотношението в квалификациите е 22-7 в полза на Норис. Австралиецът има шест полпозишъна и девет най-бързи обиколки в кариерата си, както и девет победи в неделните надпревари, но през този сезон не изглежда да е близо до подобряване на тези постижения.

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Част от проблема е заложена в концепцията на болида на Макларън MCL40. Пиастри традиционно изпитва затруднения на писти с ниско сцепление, където неговият сравнително конвенционален стил на каране води до пикове в повърхностната температура на задните гуми при приплъзване.

Норис се оказа по-адаптивният от двамата пилоти. Неговият стил на застъпване на използването на спирачката и газта при влизане в завоя насърчава предните колела да помагат на задните да завъртят колата, докато достигнат пика на странично сцепление. За да работи това обаче, той трябва да има добро усещане за сцеплението през предния мост ос, както и увереност, че задният мост част ще изпълни своята роля.

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Действията на Пиастри при натискане и отпускане на спирачката и газта карат задната част да се плъзга повече при по-ниско сцепление – тенденция, изострена от факта, че тазгодишните болиди имат по-малко обща притискаща сила.

Макларън изпитва трудности да добави ефективна притискаща сила в задната част на MCL40, тъй като е избрал най-късото разрешено междуосие. Това е помогнало за лесно намаляване на теглото, но осигурява по-малка площ на пода, върху която да се добавят елементи за насочване на въздушния поток.

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Малките загуби на време, причинени от приплъзването на задната част, обикновено се натрупват в рамките на обиколката в зависимост от конфигурацията на пистата. Това е така, защото Пиастри трябва да използва повече електрическа енергия в сравнение с Норис, за да възстанови скоростта си. В резултат на това той може да остане с по-нисък заряд на батерията, което се отразява на максималната скорост на правите.

Последните подобрения върнаха Макларън в борбата за победи след неубедителния старт на сезона, когато Пиастри дори не стартира в Австралия и Китай поради проблеми със задвижващата система. Поведението на задния мост обаче продължава да бъде проблем, особено в състезанията, където той страда от по-голямо износване на гумите от Норис.

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Това беше очевидно в последното състезание за Гран При на Нидерландия, където Норис победи лидера в шампионата Кими Антонели с Мерцедес в пряка битка, докато Пиастри беше забавен от бавен питстоп и проблеми със задните гуми, като завърши на шесто място, 32 секунди по-късно.

„Като цяло съм много по-доволен от колата този уикенд, което е добре“, каза Пиастри в Зандвоорт.

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„Чувствам, че се върнах към нормалния ритъм, в който имам силни страни в едни завои и слабости в други, вместо просто да се опитвам да намирам време навсякъде, което е хубаво.“

„Все още вероятно ни липсва малко притискаща сила в сравнение с някои от другите, или поне някои характеристики на баланса. Мисля, че разчитаме много на сцеплението от новите гуми, за да подобрим баланса си.“

„Може би плащаме цената малко повече, когато гумите се износят, но това е само предположение.“

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Снимки: Gettyimages