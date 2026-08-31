Бивш пилот: Верстапен може да е изненадата на "Монца"

Бившият пилот от Формула 1 Кристиан Алберс вярва, че Макс Верстапен може да се превърне в изненадващ претендент за победата в Гран при на Италия. Според него пистата „Монца“ ще прикрие някои от слабостите на болида РБ22 и ще възнагради неговата ефективност на правите.

В подкаста на „Де Телеграаф“, цитиран от „Ф1-Фенсайт“, нидерландецът изрази мнение, което противоречи на общоприетите нагласи около трудния сезон 2026 за Ред Бул. Само преди седмица Верстапен отпадна още в първата обиколка на Гран при на Нидерландия на „Зандвоорт“, а самият той определи надпреварата в Монца като „невъзможна“ за прогнозиране. Алберс обаче представи далеч по-конкретна и оптимистична теза.

IT'S RACE WEEK IN ITALY! 🥰🇮🇹



We're back for Round 13 at Monza 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/t7xF4y2L7B — Formula 1 (@F1) August 31, 2026

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„В Монца Ред Бул все още могат да бъдат близо до върха. Те са добри с ниското въздушно съпротивление, така че могат да бъдат конкурентни там. На дългите прави са доста добри и разполагат със силен пакет.“

Ред Бул изпитва повече затруднения в средноскоростните и високоскоростните завои с голяма продължителност – елементи, които играят по-малка роля на „Монца“ в сравнение с много други модерни писти. Скоростта на правите е сочена като една от малкото истински силни страни на пакета РБ22 през този сезон, а конфигурацията на италианското трасе с дълги прави и шикани може да подсили това предимство.

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Управлението на енергията е една от няколкото области, в които Ред Бул все още не е намерил пълен синхрон с новите правила за 2026 г., а дългите участъци с пълна газ на „Монца“ поставят сериозни изисквания към разгръщането на електрическата мощност. Прогнозата на Алберс обаче се основава на убеждението, че ефективността на РБ22 при ниско въздушно съпротивление ще надделее над тези притеснения.

Алберс също така посочи наказанието на лидера в шампионата Кими Антонели, който ще стартира от дъното на решетката заради смяна на двигател, както съобщи „ГПблог“. Той добави, че Ферари и Макларън може да се чувстват по-некомфортно на „Монца“, отколкото на пла́вните писти, където техните болиди се представиха отлично напоследък. „Мисля, че това може да бъде изненадата на сезона“, заяви Алберс.

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Алберс смята, че „Монца“ е може би последният голям шанс за Верстапен, преди битката за титлата да се стесни окончателно. Въпреки оптимизма си за Гран при на Италия, неговата дългосрочна прогноза за Ред Бул е далеч по-обезкуражаваща.

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„След това всичко приключва. Тогава просто ще наблюдаваме битка между Норис и Кими Антонели.“

В момента Верстапен заема шесто място в световния шампионат при пилотите със 112 точки и без победа през кампанията досега. Той изостава със 130 точки от лидера Антонели, който има 242 точки след дванадесет кръга. Защитаващият титлата си Норис е четвърти, на 83 точки зад Антонели, но поредните му победи съживиха както сезона на Макларън, така и собствените му надежди за титлата. Ако Алберс е прав, „Монца“ може да представлява последният реалистичен шанс за Ред Бул, преди битката за върха да се реши окончателно.

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Снимки: Gettyimages