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От Ферари искат яснота за състезанията в Катар и Абу Даби

  • 31 авг 2026 | 14:45
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Шефът на Формула 1 Стефано Доменикали заяви, че иска финалните състезания от сезон 2026 в Катар и Абу Даби да се проведат по план, но призна, че това изобщо не е сигурно. И броени дни преди старта на “Монца” ръководителят на Ферари Фредерик Васьор притисна Доменикали с изказването, че Скудерията и останалите тимове в световния шампионат имат нужда от колкото се може по-ранно решение за съдбата на двата състезания. Мотивът на французина е, че ако тези два старта паднат, отборите ще могат да използват бюджета за тях за изпълнението на други задачи.

“С оглед на тавана на бюджетите, ситуацията е много по-сложна, тъй като за последните два кръга в Бахрейн и Абу Даби, отборите имат огромни разходи - обясни Вальор. - Ако не пътуваме, то е възможно да използваме тези пари за нещо друго. Например, за развитие на колите, това важи за всички тимове. В един момент някой просто трябва да вземе решение.

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“През септември отборите трябва да знаят дали да ще изпращат оборудване към Близкия изток, решение през септември ще е добро за всички.”

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Снимки: Gettyimages

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