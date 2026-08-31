В сряда казват дали Хаджар ще кара на “Монца”

Ред Бул планира да обяви в сряда дали Исак Хаджар ще се върне зад волана на втория болид на тима за Гран При на Италия. Така тимът ще използва до последно времето преди състезанието на “Монца”, за да даде максимално голям шанс да Исак да е в добра форма.

Французинът пропусна Гран При на Нидерландия на “Зандвоорт” заради фрактура на лявата китка, получена след боксова тренировка и беше заменен от Лиам Лоусън, а в колата на новозеландеца седна Юки Цунода.

🚨 | Isack Hadjar is aiming for a return in Monza, as Red Bull closely monitor his recovery.



However, Red Bull do not want to take unecessary risks.



If Hadjar is on the sidelines again this weekend, Red Bull are expected to run the same line-up from Zandvoort. — formularacers (@formularacers_) August 31, 2026

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Хаджер се връща на симулатора тази седмица, като ще комбинира подготовката с интензивна рехабилитация, за да е готов за старт.

В сряда сутрин трябва да са последните медицински прегледи на Хаджар, а веднага след това тимът ще обяви дали ще може да го ползва за Гран При на Италия.

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Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages