В сряда казват дали Хаджар ще кара на “Монца”

Ред Бул планира да обяви в сряда дали Исак Хаджар ще се върне зад волана на втория болид на тима за Гран При на Италия. Така тимът ще използва до последно времето преди състезанието на “Монца”, за да даде максимално голям шанс да Исак да е в добра форма.
Французинът пропусна Гран При на Нидерландия на “Зандвоорт” заради фрактура на лявата китка, получена след боксова тренировка и беше заменен от Лиам Лоусън, а в колата на новозеландеца седна Юки Цунода.
Ландо Норис готов да повтори атаката на Макс от 2025
Хаджер се връща на симулатора тази седмица, като ще комбинира подготовката с интензивна рехабилитация, за да е готов за старт.
В сряда сутрин трябва да са последните медицински прегледи на Хаджар, а веднага след това тимът ще обяви дали ще може да го ползва за Гран При на Италия.
От Ферари искат яснота за състезанията в Катар и Абу Даби
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages