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В сряда казват дали Хаджар ще кара на “Монца”

  • 31 авг 2026 | 15:58
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Ред Бул планира да обяви в сряда дали Исак Хаджар ще се върне зад волана на втория болид на тима за Гран При на Италия. Така тимът ще използва до последно времето преди състезанието на “Монца”, за да даде максимално голям шанс да Исак да е в добра форма.

Французинът пропусна Гран При на Нидерландия на “Зандвоорт” заради фрактура на лявата китка, получена след боксова тренировка и беше заменен от Лиам Лоусън, а в колата на новозеландеца седна Юки Цунода.

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Хаджер се връща на симулатора тази седмица, като ще комбинира подготовката с интензивна рехабилитация, за да е готов за старт.

В сряда сутрин трябва да са последните медицински прегледи на Хаджар, а веднага след това тимът ще обяви дали ще може да го ползва за Гран При на Италия.

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Снимки: Gettyimages

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