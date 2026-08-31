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  3. Дженсън Бътън сравни Фернандо Алонсо с Михаел Шумахер

Дженсън Бътън сравни Фернандо Алонсо с Михаел Шумахер

  • 31 авг 2026 | 18:52
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Световният шампион във Формула 1 за 2009 Дженсън Бътън направи паралел между битките си на пистата с Фернандо Алонсо и тези с легендата Михаел Шумахер.

В своята колонка „Дневникът на Дженсън“ за Астън Мартин преди Гран при на Италия, Бътън коментира кариерата на Алонсо, докато падокът очаква решението на испанеца дали ще продължи да се състезава и през следващия сезон.

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„Най-големият комплимент, който мога да направя на Фернандо, е, че битката с него много приличаше на тази с Михаел Шумахер - написа Бътън. - Моят опит срещу тях показва, че съперничеството беше трудно, но честно – всеки път на ръба на възможностите, и аз обожавах това. То беше част от предизвикателството.

„Когато спечелих първата си Гран при в Унгария, се борех именно срещу тях и точно това искаш като пилот. Искаш да се състезаваш срещу най-добрите, срещу великите, за да видиш къде се намираш спрямо тях“, добави той.

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„В кариерата си имах възможността да се състезавам срещу пилоти като Фернандо и Михаел, както и срещу Мика Хакинен, Кими Райконен, Люис Хамилтън и Макс Верстапен. Имах голям късмет да се изправя срещу някои от истинските легенди на спорта.“

Бътън похвали способността на Алонсо да се адаптира към всеки болид и настройки. „Фернандо кара като никой друг. Той е агресивен, адаптира се брилянтно и е такъв през цялата си кариера.“

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На 45-годишна възраст бъдещето на Алонсо в шампионата е обект на засилени спекулации. Въпреки слуховете за оттегляне и евентуално преминаване в Алпин, пилотът на Астън Мартин все още не е потвърдил какво го очаква след края на сезон 2026.

„Очевидно тази година е трудна, но все още е вълнуващо да си част от Астън Мартин Арамко и да работиш с хора като Ейдриън Нюи. Всеки пилот от Формула 1 би се радвал да кара болид, проектиран от него, и да види от първа ръка как той движи отбора напред“, добави Бътън.

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„Знам колко е трудно да решиш бъдещето си, а той вече е минавал през това. Напусна спорта и се завърна, така че очевидно е приключил твърде рано. Сега той ще се увери, че е 100 процента сигурен, че не иска повече да бъде в спорта, преди да си тръгне.“

„Фернандо има още много какво да даде на Формула 1. Бих се радвал да го видя в болид на Астън Мартин, който се бори за победи. Това е мястото, където той трябва да бъде, и това е целта на този отбор.“

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Снимки: Imago

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