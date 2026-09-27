Исак Хаджар запази подиума си в Баку след решение на стюардите

Исак Хаджар запази третото си място в надпреварата за Гран При на Азербайджан, след като стюардите решиха само да го предупредят неофициално за нарушение още преди старта в Баку.

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Пилотът на Ред Бул пропусна състезанията в Нидерландия, Италия и Испания заради контузия на китката, но се завърна за надпреварата край бреговете на Каспийско море. Той направи едно много силно каране в състезанието, за да завърши на третата позиция зад победителя Джордж Ръсел и съотборника си Макс Верстапен.

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След подиума обаче Хаджар трябваше да се яви при комисарите, за да дава обяснение за неспазване на инструкциите на състезателния директор преди старта. Въпросното нарушение засяга тренировъчните стартове в края на алеята пред боксовете, когато Хаджар не е навлязал на трасето при първа възможност, след като се е отказал от тренировъчния старт, който е бил планирал да направи.

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Стюардите заключиха, че Хаджар действително не е спазил инструкциите на състезателния директор Руи Маркеш, но решиха да не налагат сериозна санкция на френския пилот. Вместо това те му дадоха само неформално предупреждение, подчертавайки, че приемат смекчаващите вината обстоятелства, а именно абортирания тренировъчен старт, който е „разсеял“ пилота.

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Снимки: Gettyimages