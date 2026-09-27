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Антонели вече не може да спечели титлата в Сингапур

  • 27 сеп 2026 | 09:38
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Преди вчерашната Гран При на Азербайджан Андреа Кими Антонели имаше теоретичен шанс да спечели титлата във Формула 1 за 2026 година още в Гран При на Сингапур, която ще се проведе на 11 октомври.

След състезанието в Баку обаче, в което италианецът загуби 15 точки от своя аванс пред съотборника си Джордж Ръсел, той вече не може да си гарантира короната толкова рано. Така той ще трябва да почака поне до Гран При на САЩ на 25 октомври, за да стане шампион, като за целта Антонели ще трябва да прибави 59 точки към преднината си в рамките на следващите три кръга, в които ще има и един спринт, който ще се проведе в Сингапур.

В момента Антонели и Ръсел са разделени от 66 точки, а до края на сезона остават 208 (200 от осемте състезания и 8 от спринта в Сингапур). Простата сметка показва, че дори и да спечели максималните 58 точки в следващите два уикенда в Малайзия и Сингапур, а Ръсел да запише нули, Антонели няма да има достатъчно голяма преднина, за да си гарантира световната титла.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

Това обаче ще се промени в Остин, но Антонели ще се нуждае от поне една сериозна издънка на Ръсел в следващите три кръга, за да увеличи достатъчни своя аванс. Поради тази причина вероятността италианецът да стане шампион на 25 октомври също е малка, но спечелване на титлата в Мексико седмица по-късно е напълно реалистична цел.

Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1
Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

За да се случи това, Антонели ще трябва да прибави 34 точки към своята преднина в следващите четири кръга в Малайзия, Сингапур, САЩ и Мексико. За спечелване на титлата в Бразилия на 8 ноември, Антонели ще трябва да увеличи преднината си с 9 точки за пет кръга.

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Снимки: Gettyimages

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