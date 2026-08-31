Откраднаха кабелите на пистата в Мадрид

Полицията в Испания разследва кражбата на кабелите на генераторите от електрическата система на новата писта в Мадрид - “МадРинг”. След по-малко от две седмици там трябва да се проведе Гран При на Испания във Формула 1.

Източниците на вестник Marca твърдят, че кражбата е била открита вчера сутринта, като вестник ABC допълва, че са откраднати около 300 метра кабели.

🚨 ROBAN cableado en el circuito de Madring



🚔 La Policía Nacional ya está investigando el robo, que se produjo esta madrugada en el circuito de Madring. De momento, no hay detenidos



📰 ABC pic.twitter.com/WPbtgmpeEr — Nachez (@Nachez98) August 30, 2026

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Все още няма информация докъде е стигнало разследването и дали има задържани за дръзката кражба, както и дали тези кабели не са се появили в пунктовете за изкупуване на цветни метали.

Новата писта вече прие двудневни тестове във Формула 3, а завършването на трасето беше форсирано в последните седмици, за да е готово съоръжението за състезателния уикенд от 11 до 13 септември.

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Снимки: Gettyimages