Откраднаха кабелите на пистата в Мадрид

Полицията в Испания разследва кражбата на кабелите на генераторите от електрическата система на новата писта в Мадрид - “МадРинг”. След по-малко от две седмици там трябва да се проведе Гран При на Испания във Формула 1.
Източниците на вестник Marca твърдят, че кражбата е била открита вчера сутринта, като вестник ABC допълва, че са откраднати около 300 метра кабели.
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Все още няма информация докъде е стигнало разследването и дали има задържани за дръзката кражба, както и дали тези кабели не са се появили в пунктовете за изкупуване на цветни метали.
Новата писта вече прие двудневни тестове във Формула 3, а завършването на трасето беше форсирано в последните седмици, за да е готово съоръжението за състезателния уикенд от 11 до 13 септември.
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Общо 19 червени флага белязаха двудневния тест на Формула 3 в Мадрид
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages