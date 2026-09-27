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Джеймс Ваулс похвали усилията на Уилямс след големия пакет с подобрения за Баку

  • 27 сеп 2026 | 10:45
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Шефът на отбора на Уилямс, Джеймс Ваулс, изрази своята благодарност към неуморните усилия на екипа във фабриката в Гроув, който успя да подготви значителен пакет с подобрения за Гран При на Азербайджан, въпреки че тимът си тръгна само с една точка от уикенда.

Уилямс пристигна на градската писта в Баку със съществени новости, които включваха две нови шасита, мащабна програма за намаляване на теглото и преработена аеродинамична конфигурация.

„Първо и най-важно, благодаря на всички, които работиха усърдно ден и нощ, за да осъществят подобренията, които донесохме тук този уикенд“, обясни Ваулс във видео, качено в каналите на отбора в социалните мрежи.

„Не е никак малко постижение да се доставят две нови шасита, да се свали значително количество тегло от пакета и същевременно да се въведе аеродинамично подобрение, и всичко това да бъде доставено в Баку.

„Започнахме да говорим за това преди няколко месеца, но е наистина фантастично да го видим реализирано тук този уикенд“, добави той.

Подобреният пакет показа обещаващи резултати в квалификацията, където Карлос Сайнц достигна до третия сегмент (Q3), но самото състезание се оказа по-голямо предизвикателство. Сайнц успя да спечели една точка с десетото си място. Неговият съотборник, Алекс Албон, катастрофира в 31-вата обиколка.

„Вижда се, че в квалификацията успяхме да постигнем добър резултат, но състезанието беше изпълнено с възходи и падения. В определени моменти, например при Карлос, така и не можахме да намерим темпото, което имахме в квалификацията. Мисля, че вече имаме някаква насока за това, но поздравления за Карлос, че се бори до самия край за тази точка“, продължи Ваулс.

„За Алекс е истинска жалко. Той караше невероятно добре. Един порив на вятъра на практика му попречи да намали скоростта достатъчно и се удари в стената. Това е просто фактор в Баку – градска писта, където подобни елементи се наказват доста сурово.

„Ще възстановим колата за Малайзия, която предстои следващата седмица. Баку беше първото от три поредни състезания. Но както казах, наистина солиден старт, но имаме още работа за вършене“, завърши шефът на британския тим.

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Снимки: Gettyimages

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