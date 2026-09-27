Кими Антонели обеща да се върна по-силен след "най-слабия" си уикенд за сезона

Андреа Кими Антонели сам определи изминалия уикенд за Гран При на Азербайджан като неговия „най-слаб“ от началото на сезона във Формула 1, след като италианецът финишира едва пети в Баку.

Неговите проблеми започнаха още от първата тренировка в четвъртък, когато повреда в хидравличната система го принуди да спре на пистата още преди средата на сесията. След това той загуби време за подготовка и в следобедната тренировка, а в петък се удари по време на квалификацията и стартира чак 16-ти.

В състезанието пилотът на Мерцедес успя да си проправи път до петото място, но видимо отстъпваше на съотборника си Джордж Ръсел през целия уикенд край бреговете на Каспийско море. Италианецът обеща да си извади нужните поуки и да се върне по-силен още по време на Гран При на Бахрейн, която ще се проведе в Малайзия следващата седмица.

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„Мисля, че е един от тези дни, в които трябва да си щастлив с пето място. Очевидно беше най-слабият ми уикенд за сезона, с много. През цялото време изоставах и с грешката в квалификацията, увереността ми не беше на високо ниво. В днешното състезание просто се опитах да огранича щетите. Нямах добро темпо, а и след рестарта имах сериозни поражения по пода. Не ми беше лесно, но дадох всичко от себе си.



„Този уикенд ме научи на много. Мисля, че доста моменти този уикенд не бях с правилната ментална настройка, може би затова темпото ми не беше толкова добре. Просто ще се постарая следващия уикенд да се върна на правилното ниво“, заяви Антонели.

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Снимки: Gettyimages