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  3. Ландо Норис готов да повтори атаката на Макс от 2025

Ландо Норис готов да повтори атаката на Макс от 2025

  • 31 авг 2026 | 13:45
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис за първи път от доста време насам коментира възможността да повтори похода на Макс Верстапен към челото на класирането от миналия сезон. През 2025 след “Зандвоорт”, точно преди една година, Оскар Пиастри беше начело в шампионата с 34 точки аванс пред съотборника си Ландо Норис, а Макс беше на 104 точки от първото място.

Последва страхотна атака на Верстапен и Ред Бул - той спечели на “Монца” и в Баку, в Сингапур завърши втори и след това победи в Остин. Последваха две трети места в Мексико и Сао Пауло и три победи в последните три старта: Лас Вегас, Катар и Абу Даби. Така Макс беше реален съперник за титлата, която обаче беше спечелена от Норис, който в хода на втората половина на сезона изпревари Пиастри и завърши на 2 точки пред Верстапен.

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Сега Норис разсъждава над възможността да повтори рейда на Макс към върха на класирането.

“Само фактът, че нещо подобно е възможно, е страхотен сам по себе си - обясни Норис. - Трябва да вървиш, да работиш, да мотивираш тима, да не се отказваш.

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“Миналата година Макс не направи нищо по-добре от нас, като изключим това, че ние допуснахме няколко грешки като отбор. Но в битката за титлата не сме правили грешки, само че при нас имаше двама пилоти, които се борехме за титлата. В Ред Бул беше един.

“Сега в Мерцедес е нещо подобно на това, което се случваше при нас миналата година, но единственият ми извод е, че трябва да продължим да се борим, да не се отказваме и да видим дали ще е възможно, това е подходът ни.”

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Снимки: Gettyimages

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