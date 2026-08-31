Хаджар преговаря с Ред Бул за нов договор

Шефовете на Ред Бул са доволни от представянето на Исак Хаджар през сезон 2026 във Формула 1 и двете страни вече са започнали преговори за нов контракт. Срокът му ще е до края на 2027 година и се очаква в следващите дни той да бъде обявен.

В последните години французинът, който пропусна състезанието на “Зандвоорт”, се оказа единственият съотборник на Макс Верстапен, който може да се се представя на нивото му.

В сряда казват дали Хаджар ще кара на “Монца”

Според списание auto motor und sport Лоран Макис налага нов модел на работа в Ред Бул - Макс Верстапен не получава цялото внимание на екипа, а се търси баланс и повече подкрепа на втория пилот, което се отразява отлично на представянето на Хаджар.

Все още няма яснота дали Исак ще кара на “Монца” този уикенд, като се очаква, че тимът ще направи официално съобщение в сряда, точно преди началото на уикенда за Гран При на Италия.

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Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages