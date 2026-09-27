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Джордж Ръсел завоюва първия си "Голям шлем" във Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 09:24
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Джордж Ръсел завоюва своя първи „Голям шлем“ във Формула 1 по време на Гран При на Азербайджан, след като спечели полпозишъна, води във всяка една от състезателните обиколки, регистрира най-бързия тур и, разбира се, триумфира в надпреварата в Баку.

Така той регистрира едно от най-редките постижения във Формула 1, превръщайки се в едва 29-ия пилот с „Голям шлем“. Любопитното е, че това е втората поредна година, в която пилот записва „Голям шлем“ в Азербайджан, след като преди 12 месеца това стори и Макс Верстапен, за когото това беше шести такъв уикенд.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

По-рано тази година съотборникът на Ръсел в Мерцедес и настоящ лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели също завоюва своя първи „Голям шлем“, като италианецът стори това в Гран При на Монако. Освен пилотите на Мерцедес и Верстапен, от сегашните пилоти във Формула 1 „Голям шлем“ имат още Люис Хамилтън (6), Фернандо Алонсо (1), Шарл Леклер (1) и Оскар Пиастри (1).

Ръсел: В края останах без мощност
Ръсел: В края останах без мощност

Иначе с най-много в историята е легендарният Джим Кларк, който има осем, а на равно втора позиция с по шест са Верстапен и Хамилтън. Михаел Шумахер и Алберто Аскари имат по пет, а Джаки Стюарт, Айртон Сенс, Найджъл Менсъл и Себастиан Фетел – по четири. Нелсън Пикет има три, а останалите пилоти с по повече от един са Хуан Мануел Фанджо, Джак Брабъм, Мика Хакинен и Нико Розберг, които са с по два.

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Снимки: Gettyimages

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