Лиам Лоусън: Не разбирам защо Арвид не беше наказан, след като съсипа пода ми

Лиам Лоусън заяви, че „не разбира“ защо стюардите на Гран При на Азербайджан не са предприели по-нататъшни действия срещу съотборника му в Рейсинг Булс Арвид Линдблад, който го завъртя по време на надпреварата в Баку.

След като Алекс Албон катастрофира в 30-ата обиколка, което доведе до излизане на колата за сигурност, Лоусън и Линдблад заемаха съответно 12-о и 14-о място преди рестарта.

Когато зелените флагове бяха развяти, Франко Колапинто блокира гуми и извади от състезанието както съотборника си в Алпин Пиер Гасли, така и Ландо Норис. Междувременно Линдблад спря по-късно от Лоусън и Естебан Окон пред него, озовавайки се притиснат между двата болида, и завъртя съотборника си.

Стюардите прецениха, че сблъсъкът е причинен от „ограниченото пространство, с което [Линдблад] е разполагал, и верижната реакция, предизвикана от инцидента отпред“. Поради това Линдблад избегна наказание, но Лоусън, макар и да говори преди да е прегледал инцидента, не беше съвсем съгласен с този изход.

„При влизането в първи завой имах огромно забавяне на турбото и нямах никаква мощност, така че Естебан беше до мен. Опитах се да му оставя място и тогава просто бях ударен отляво толкова силно, че се отвори дупка в пода и след това не можахме да се борим. Наистина не знам какво се случи“, разказа новозеландецът.



„Винаги съм се опитвал да стоя настрана, а през този сезон очевидно на моменти е имало агресия, но... не знам, да се опиташ да се промушиш през средата на две коли по този начин при влизането в първи завой, не мисля, че някога е щяло да се получи“, добави той.



Запитан дали решението на стюардите е добро за отбора, но не толкова за него, Лоусън коментира: „Страхотно за отбора. Очевидно няма да отида да протестирам срещу съотборника си, но…



„Не го разбирам, защото бях ударен толкова силно, че се отвори дупка в пода ми. Просто завивах за завоя, давайки място на другия пилот. От моята гледна точка не разбирам, но да кажем, че е страхотно за отбора.“

Линдблад се извини на съотборника си веднага щом му се отдаде възможност. Той повтори това и пред медиите, като същевременно отчасти обвини за инцидента Окон, че се е движил по време на спиране – нещо, което кадрите не потвърждават.

„От мястото, където бяхме, аз и Естебан, бяхме ускорявали и спирали около три пъти на правата, така че беше пълен хаос, батерията не беше в добро състояние заради това“, каза новобранецът.



„След това всички спряха малко прекалено късно в първи завой, а аз щях да изпреваря Естебан, но той се премести в последния момент, на практика се премести по време на спиране, така че трябваше да предприема маневра за избягване, което означаваше, че леко блокирах предните гуми и ударих Лиам.



„Казах „съжалявам“ по радиото, но в крайна сметка не е умишлено. Ако гледате видеото, ще видите, че няма нищо умишлено в това, което правя. Стюардите казаха „без по-нататъшни действия“, от което очевидно съм доволен, но в крайна сметка не знам какво искате да направя. Ако всички сме на лимита, всички спираме много късно, а човекът пред мен се мести в последната секунда... Имаше много инциденти. Нямаше какво да направя и това е положението.“



Линдблад добави, че от Рейсинг Булс са му казали: „Виждаме, че не е имало какво повече да направиш“, въпреки че все пак е очаквал „да му се скарат малко“.

Въпреки всичко, имаше и положителни моменти за базирания във Фаенца отбор – Линдблад се възстанови до седмо място, отнемайки позицията от Окон с 0.03 секунди, а Алпин очевидно не успя да спечели точки след грешката на Колапинто. Това представлява теоретична промяна от 13 точки в битката им за петото място в шампионата на конструкторите, като Рейсинг Булс вече води с 15 точки.

0.03 seconds... the gap between Lindblad and Ocon on the line 🤯#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/EyxTrVsRyT — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

„Положителното е, че спечелихме точки като отбор. Днес имахме много, много голям късмет, че Алпин не успяха, честно казано. Нямахме тяхната скорост“, призна Лоусън.

„Приемаме резултата, в известен смисъл, защото се борихме много този уикенд, това беше един от първите пъти този сезон, в които имахме трудности да излезем от първа квалификация. Така че да бъдем най-добри от останалите и да печелим сериозни точки е абсолютно невероятно. Не беше лесен уикенд, но точките се печелят в неделя“, съгласи се Линдблад.

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Снимки: Gettyimages