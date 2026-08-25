Моуриньо: Засега играчите на Реал Мадрид ме пазят от тъмната ми страна

Жозе Моуриньо започна втория си престой в Ла Лига начело на Реал Мадрид с трудна победа с 2:1 над Еспаньол като гост. Сега идва двубой срещу Реал Сосиедад в сряда вечер. Дуелът с баските е отложен от първия кръг, когато “белите” получиха по-дълга почивка. За Специалния това ще е първият мач обратно пред феновете на “Бернабеу”. За него той няма да може да разчита на Орелиан Чуамени, който се оплаква от болки. Ето какво коментира Моуриньо по редица теми на срещата си с медиите

Завръщането на "Бернабеу"

Не искам "Бернабеу" да ме посреща по някакъв особен начин, предпочитам да посрещне отбора като своя страст. В един момент тази любов преминаваше през трудна фаза миналия сезон. Сега не започваме от нулата. Аз не съм важен. Способен съм да контролирам емоциите си и да изкама нормално един мач, който не е обикновен, защото залогът са три точки. Бих искал на този стадион отборът да усети нещо различно от това, което усети миналия сезон.

Двубоят срещу Реал Сосиедад

Първи мач у дома, но той е един от 19. Всяка точка е важна. Целта е да спечелим, уважавайки отбор, който заслужава уважение. С идентичност и страхотни играчи. Ще ни затруднят. Надявам се отборът ни да има същата жажда за победа, отношение, устойчивост, сила и спокойствие.

Формата на играчите

Еспаньол показа интензитет, какъвто ние още нямаме. Все пак сме поставили основите с хора, които са работили по-дълго време. Играта ускорява този процес на достигане до нормална форма. Играчите трябва да играят, например Кукурея. Използваме обективни и научни данни и ги комбинираме с моя опит. Усещането също е важно.

Съдийството и различното отношение

Миналата година не съм гледал всеки мач и на двамата, така че не мога да ви кажа много. Това, което мога да кажа, е, че очевидно има разлика в отношението към Вини в сравнение с други футболисти. Той попадна в една спирала – съперниците усещат, че могат да си го позволят, и го правят. Като при малките деца – стигат дотам, докъдето им позволиш. Това е отношение, което не ми харесва. Ритнаха го по начин, който представлява агресия – трябваше да има червен картон (ритникът на Алекс Калатрава от Еспаньол - бел.ред.). С изключение на някои неща, съдийството много ми хареса. За този червен картон за нарушението срещу Винисиус разбирам, че съдията не го е видял. Разбирам, че четвъртият съдия не е искал да се намеси. А за ВАР мога да кажа, че не си свърши много добре работата. Но аз вярвам на испанското съдийство. Винаги му се доверявам, включително и в Шампионската лига. Не си мисля неща от рода на „той е приятел на Негреира“ – не. Имало е решения, които са повлияли на резултатите, но това се случва.

Álex Calatrava kicks Vinícius Jr. in the back and somehow gets away with it… NO CARD GIVEN. 😭💔



Why was there no card for this?! The referee just decided to look the other way. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/NfwgAaYUPH — ViniVerse (@TheViniVerse10) August 23, 2026

За спиралата на Винисиус и какво може да промени в себе си

Има неща на терена и извън него. Реакцията му – ако не става въпрос за хомофобия или расизъм – мисля, че може да я контролира и да се подобри. Играта, ритниците и дузпите са отговорност на съдията. В този случай предпочитам да казвам „съдия“, а не „арбитър“. С характера, който имам аз, ако направят същото с мен, може би аз ще получа червен картон (смее се). Отношенията му на гостуващите стадиони също са нещо, върху което можем да работим.

А дали самият Моуриньо вече е по-спокоен?

Не е само от сега. Чувствам се по-спокоен и контролирам по-добре емоциите си. Ще дойдат трудните ситуации. Не съм видял хора, които да ги мързи – харесва ми, че работят за Реал Мадрид. Може би това се дължи и на факта, че футболистите и хората, които работят тук, ме предпазват от тъмната страна на характера ми (смее се).

Съставът за сезона

За мен той е оформен, но трансферният пазар е отворен. Не знаеш дали някой футболист няма да дойде и да ти каже, че иска да си тръгне. По принцип не, но това е нещо, което може да се случи. В главата ми групата от играчи е оформена и не искам никой нов. Доволен съм. Ако някой си тръгне, пак ще съм доволен.

Как се намира място едновременно на Белингам, Винисиус и Мбапе?

Няма да имам най-сложния проблем, защото той идва, когато нямаш топфутболисти или имаш контузия, която не ти позволява да разполагаш с играчи на необходимото ниво. Не искам да разкривам твърде много пред съперниците, а само след като сме играли и сме загубили. Искам и тримата да играят, а позитивите винаги компенсират. Аз съм тук и за да се опитвам да помагам.

Къде се вписва Валверде?

Поради необходимост имаше треньори, които са го карали да играе като десен бек. За мен той е полузащитник. След това, в зависимост от целите и съперника, може да играе по-позиционно или не.

Карлос Еспи и Мбапе

Можем да ги видим заедно. В предсезонната подготовка работихме върху развитието ни като отбор с Ендрик. Еспи е друг тип футболист. Еспаньол се беше прибрал дълбоко, а Килиан се опитваше да се връща назад, за да направи индивидуална акция. Тогава си помислих, че Карлос може да бъде важен. Също така качеството ни се повишава и с Трент.

Липсата на игрова практика и началото на сезона с много мачове

Не ми се струва несправедливо. Трябва да благодаря на Ла Лига, че прояви здрав разум, защото отложиха мача с още една седмица – иначе щеше да е проблем. Ако имаме това натрупване на срещи, то е заради нещо положително. Трябва да играем по три двубоя седмично. Ако някой футболист страда повече, няма да играе и ще играе друг.

Ендрик

Сега той има проблем с мускула, който засяга сухожилието. Ендрик е футболист, когото много харесвам, и към него е имало много интерес от други клубове. Аз го исках и затова не го пуснах под наем и не го продадох. Не съм сигурен, че ще попадне в първата група на Анчелоти за есента, но Карло ми е приятел и ще ми се обади директно.

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