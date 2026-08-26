Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид с молба към УЕФА заради Формула 1

Реал Мадрид с молба към УЕФА заради Формула 1

  • 26 авг 2026 | 17:37
  • 243
  • 0
Реал Мадрид с молба към УЕФА заради Формула 1

Атмосферата на Формула 1 вече се усеща в испанската столица. Въпреки че остават повече от две седмици до провеждането на Гран При на Испания на пистата „Мадринг“, във Валдебебас искат да предвидят възможните логистични последствия. Мадридското трасе се намира само на няколко метра от спортния комплекс на Реал Мадрид и дори по време на тестовете от Формула 3 тази седмица ревът на двигателите се чуваше ясно по време на тренировките на „белия балет“.

Проблемът се крие в седмицата на самото Гран При. Събитието е насрочено за уикенда на 11, 12 и 13 септември, поради което Реал Мадрид е наясно, че през тази седмица трафикът във Валдебебас и околностите ще бъде засегнат от мерки за сигурност и мобилност. Предвид мащаба на събитието се очаква хиляди фенове да пристигнат в испанската столица, а хотелите и улиците на Мадрид да бъдат препълнени.

Това обстоятелство принуди „белия балет“ да предприеме мерки по отношение на европейския си календар. Според информация на „ОКДиарио“, Реал Мадрид е отправил молба към УЕФА първият му мач в Шампионската лига да бъде като гост. По този начин ще се избегне струпването на гостуващи футболни привърженици в квартал Чамартин с феновете, дошли да се насладят на Формула 1. Към момента тази молба все още не е получила отговор.

Първият кръг от Шампионската лига ще се проведе между 8 и 10 септември, точно в средата на седмицата на Гран При.

Утре (27 август) ще се състои жребият за груповата фаза, където мадридчани ще научат своите осем съперника. Само два дни след жребия УЕФА ще обяви окончателния календар с дати и часове на всички срещи.

Освен това през същия уикенд Реал Мадрид е домакин на Райо Валекано на “Бернабеу“ в мач от петия кръг на Ла Лига, но за тази среща все още не се предвиждат промени в датата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мармуш получи разрешение за прегледи, трансферът може да достигне 60 милиона паунда

Мармуш получи разрешение за прегледи, трансферът може да достигне 60 милиона паунда

  • 26 авг 2026 | 11:49
  • 7655
  • 2
Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

Хулиан Алварес не тренира с Атлетико Мадрид днес

  • 26 авг 2026 | 11:43
  • 2472
  • 9
Важни фигури преподписаха с Байерн

Важни фигури преподписаха с Байерн

  • 26 авг 2026 | 11:21
  • 1111
  • 3
Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

Петима играчи на Арсенал в Идеалния отбор на Премиър лийг за изминалия сезон

  • 26 авг 2026 | 11:19
  • 1947
  • 0
Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

  • 26 авг 2026 | 11:11
  • 1074
  • 0
Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Англия

Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Англия

  • 26 авг 2026 | 10:47
  • 1381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 16:45
  • 28198
  • 238
БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

  • 26 авг 2026 | 15:55
  • 7709
  • 63
Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

  • 26 авг 2026 | 12:15
  • 16571
  • 107
Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

  • 26 авг 2026 | 16:11
  • 10245
  • 23
ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:1 Австрия! Следете мача ТУК!

ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:1 Австрия! Следете мача ТУК!

  • 26 авг 2026 | 17:33
  • 5173
  • 10
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

  • 26 авг 2026 | 13:46
  • 13839
  • 8