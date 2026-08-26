Реал Мадрид с молба към УЕФА заради Формула 1

Атмосферата на Формула 1 вече се усеща в испанската столица. Въпреки че остават повече от две седмици до провеждането на Гран При на Испания на пистата „Мадринг“, във Валдебебас искат да предвидят възможните логистични последствия. Мадридското трасе се намира само на няколко метра от спортния комплекс на Реал Мадрид и дори по време на тестовете от Формула 3 тази седмица ревът на двигателите се чуваше ясно по време на тренировките на „белия балет“.

El sonido de los test de F3 de MADRING invade el entrenamiento del Real Madrid 🤣



Ya falta menos...👀🏎️#REALMADRID pic.twitter.com/3rGGCFChTp — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 25, 2026

Проблемът се крие в седмицата на самото Гран При. Събитието е насрочено за уикенда на 11, 12 и 13 септември, поради което Реал Мадрид е наясно, че през тази седмица трафикът във Валдебебас и околностите ще бъде засегнат от мерки за сигурност и мобилност. Предвид мащаба на събитието се очаква хиляди фенове да пристигнат в испанската столица, а хотелите и улиците на Мадрид да бъдат препълнени.

Това обстоятелство принуди „белия балет“ да предприеме мерки по отношение на европейския си календар. Според информация на „ОКДиарио“, Реал Мадрид е отправил молба към УЕФА първият му мач в Шампионската лига да бъде като гост. По този начин ще се избегне струпването на гостуващи футболни привърженици в квартал Чамартин с феновете, дошли да се насладят на Формула 1. Към момента тази молба все още не е получила отговор.

Първият кръг от Шампионската лига ще се проведе между 8 и 10 септември, точно в средата на седмицата на Гран При.

Утре (27 август) ще се състои жребият за груповата фаза, където мадридчани ще научат своите осем съперника. Само два дни след жребия УЕФА ще обяви окончателния календар с дати и часове на всички срещи.

Освен това през същия уикенд Реал Мадрид е домакин на Райо Валекано на “Бернабеу“ в мач от петия кръг на Ла Лига, но за тази среща все още не се предвиждат промени в датата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google