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Бивш играч на Реал пак атакува Винисиус: Никой не го иска заради характера му

  • 25 авг 2026 | 10:48
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Измина само един кръг от Ла Лига 2026/2027, а Винисиус Жуниор вече е тема на разгорещени дискусии. Те бяха предизвикани от Жозе Моуриньо и колегата му Маноло Гонсалес след мача ЕспаньолРеал Мадрид (1:2), а продължени от бившия вратар на Реал и Валенсия Сантиаго Канисарес.

Вини падна два пъти в наказателното поле на Еспаньол, като всеки път искаше дузпа, но съдиите отказаха да му я отсъдят. Неговият треньор Жозе Моуриньо заключи, че бразилският нападател е постоянно преследван на терена, докато Гонсалес реагира възмутено: „Това е хубаво, вече нямаме право да докосваме Вини, защото го тормозим. Имаше нормални намеси срещу него. Те са част от футбола.“

Канисарес, от своя страна, смята, че в случая с бразилския нападател става въпрос за характер. Бившият испански национал даде за пример това лято, когато многократно се пишеше, че той може да напусне Реал и да отиде в Арсенал.

„Имаше дебат това лято - заяви Канисарес. - Имаше още една година от договора си и въпросът беше дали да бъде продаден или не. Какво ти дава във футбола, в сравнение с това, което ти отнема. Знаете ли какво се случи? Всъщност никой не го искаше! Никой не иска такъв играч в своя клуб. И не мисля, че е имал оферти. Реал Мадрид беше принуден да му удължи договора, защото със сигурност никой клуб не се е свързал с него или с агента му, тъй като никой не иска играч с тези качества. Може би по-малък клуб... Нюкасъл, да речем.“

Бившият страж и преди е изрязявал недоволството си от поведението на бразилския футболист.

Моуриньо обаче е на страната на Винисиус: „Сега той е мой. Вини не е светец, но това, което му правят, е прекалено. И все още сме във фазата на сплашване – било то от противници, било то от фенове. Трябва да го подготвим за това възможно най-добре.“

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