Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. От Реал Мадрид едва сега представиха най-скъпата си покупка

От Реал Мадрид едва сега представиха най-скъпата си покупка

  • 25 авг 2026 | 19:39
  • 700
  • 1
От Реал Мадрид едва сега представиха най-скъпата си покупка

Най-скъпото ново попълнение на Реал Мадрид Ян Диоманде бе представен официално като футболист на клуба, макар че вече дори дебютира с екипа на "лос бланкос" през уикенда. Крилото направи първите си официални изявления като футболист на мадридчани по време на церемонията, разкривайки колко силно е било желанието му да облече бялата фланелка.

„Горд съм, че съм тук, защото това е най-големият клуб в света. Всеки мечтае да играе за Реал Мадрид, а аз ще дам всичко от себе си", заяви крилото пред медиите на клуба.

Вторият период на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид стартира с късен успех над Еспаньол
Вторият период на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид стартира с късен успех над Еспаньол

Диоманде, който пристигна от РБ Лайпциг за рекордна за Бундеслигата сума и подписа договор до 30 юни 2033 г., отдели специално внимание на ролята на треньора Жозе Моуриньо, разкривайки колко важно е било убеждението, че той го иска в клуба. Португалецът лично му се обадил в пет часа сутринта, докато преговорите по трансфера все още вървели.

„Невероятно е, че ще ме тренира най-добрият треньор в света и че ще споделям съблекалня с най-добрите играчи в света. Като гледаш всички тези трофеи, това те кара да искаш да спечелиш още един. Много вълнуващо е да се състезаваш в Ла Лига и в Шампионската лига, за да ги спечелиш — а защо не и още тази година?", обясни Диоманде.

Реал Мадрид представи неочаквания си герой чак след първия му гол в Ла Лига
Реал Мадрид представи неочаквания си герой чак след първия му гол в Ла Лига
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

  • 25 авг 2026 | 17:48
  • 1053
  • 3
Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

  • 25 авг 2026 | 17:39
  • 837
  • 0
Челси продава Делап на печалба

Челси продава Делап на печалба

  • 25 авг 2026 | 17:15
  • 2435
  • 0
Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия

Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия

  • 25 авг 2026 | 17:06
  • 1762
  • 0
Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

  • 25 авг 2026 | 17:05
  • 1216
  • 0
Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

  • 25 авг 2026 | 16:38
  • 1180
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

  • 25 авг 2026 | 18:54
  • 14389
  • 25
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 18:12
  • 61385
  • 154
Григор Димитров атакува US Open

Григор Димитров атакува US Open

  • 25 авг 2026 | 19:28
  • 9277
  • 16
Преди Евроволей 2026: България 2:0 Чехия! Следете мача ТУК!

Преди Евроволей 2026: България 2:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 25 авг 2026 | 19:51
  • 7582
  • 2
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 12147
  • 10
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 26033
  • 127