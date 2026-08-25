От Реал Мадрид едва сега представиха най-скъпата си покупка

Най-скъпото ново попълнение на Реал Мадрид Ян Диоманде бе представен официално като футболист на клуба, макар че вече дори дебютира с екипа на "лос бланкос" през уикенда. Крилото направи първите си официални изявления като футболист на мадридчани по време на церемонията, разкривайки колко силно е било желанието му да облече бялата фланелка.

„Горд съм, че съм тук, защото това е най-големият клуб в света. Всеки мечтае да играе за Реал Мадрид, а аз ще дам всичко от себе си", заяви крилото пред медиите на клуба.

Вторият период на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид стартира с късен успех над Еспаньол

Диоманде, който пристигна от РБ Лайпциг за рекордна за Бундеслигата сума и подписа договор до 30 юни 2033 г., отдели специално внимание на ролята на треньора Жозе Моуриньо, разкривайки колко важно е било убеждението, че той го иска в клуба. Португалецът лично му се обадил в пет часа сутринта, докато преговорите по трансфера все още вървели.

„Невероятно е, че ще ме тренира най-добрият треньор в света и че ще споделям съблекалня с най-добрите играчи в света. Като гледаш всички тези трофеи, това те кара да искаш да спечелиш още един. Много вълнуващо е да се състезаваш в Ла Лига и в Шампионската лига, за да ги спечелиш — а защо не и още тази година?", обясни Диоманде.

Реал Мадрид представи неочаквания си герой чак след първия му гол в Ла Лига

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages