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Баркола пристига в Ливърпул утре

  • 28 авг 2026 | 19:02
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Баркола пристига в Ливърпул утре

Нападателят на Пари Сен Жермен Брадли Баркола ще лети утре за Ливърпул, за да премине медицински прегледи и да подпише договора си с мърсисайдци, твърди "Екип". След преговори, които продължиха няколко месеца, двата клуба вчера постигнаха договорка за трансфера, който ще бъде на обща стойност 120 милиона паунда, като 20 от тях са под формата на бонуси.

Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола
Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

Баркола ще подпише петгодишен договор с Ливърпул.

Френското крило записа 152 мача за Пари Сен Жермен, откакто се бе привлечен от Лион, отбелязвайки 39 гола и давайки 37 асистенции. Неговият принос беше от решаващо значение за спечелването на 13 трофея, включително два от Шампионската лига и три титли в Лига 1. Той има и 28 мача и шест гола за националния отбор на Франция.

Баркола ще стане най-голямата продажба в историята на Пари Сен Жермен.

Ливърпул бе свързван и с неговия съотборник Ибрахим Мбайе, който обаче явно ще продължи кариерата си в Астън Вила, след като днес стана ясно, че бирмингамци са постигнали договорка с парижани за негов трансфер на стойност 55 милиона евро.

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Снимки: Imago

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