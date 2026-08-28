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ПСЖ с революционна стъпка, свързана с мобилните телефони

  • 28 авг 2026 | 18:59
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ПСЖ с революционна стъпка, свързана с мобилните телефони

Първенецът в Шампионската лига от последните два сезона Пари Сен Жермен реши да ограничи времето, което децата от школата прекарват с мобилен телефон в ръка, до един час дневно. Това засяга приблизително 150 членове на академията на клуба на възраст от 11 до 15 години. Инициативата получи показателното име: "Дигитален детокс!"

"От неделя вечер до петък децата могат да използват мобилен телефон само един час дневно, по-точно от 19:30 до 20:30 часа. Ограничението обаче важи и през уикендите, когато има гостувания. Целта е да се постигне по-добър сън, възстановяване, но също така и концентрация върху мачовете и най-вече прекарване на време заедно. Вместо да скролват в социалните мрежи, ПСЖ ще предлага на децата други дейности като свирене на пиано, пеене в хор и много други”, обясниха парижани.

Според директора на училищната академия на ПСЖ Мехди Рахуи тази мярка ще бъде изключително полезна, тъй като от неговия опит следва, че "мобилните телефони са вредни за младежите и при спортистите отвличат вниманието от тяхното комплексно развитие и формиране на личността."

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