Изненада: Астън Вила е постигнал договорка с ПСЖ за Мбайе

Астън Вила е постигнал принципна договорка с Пари Сен Жермен за трансфера на Ибрахим Мбайе, информира журналистът Дейвид Орнстийн. Сделката е на стойност 55 милиона евро, въпреки че преди няколко седмици се твърдеше, че парижани оценяват 18-годишното крило на 70 милиона.

В момента документите се обработват и съвсем скоро сделката ще бъде финализирана. Добрите взаимоотношения между президентите на двата клуба - Насеф Савирис и Насер Ал-Хелаифи са улеснили преговорите. Бирмингамци са насочили усилията си към талантливия французин, който играе за националния отбор на Сенегал, след като не успяха да привлекат Рафаел Леао, предпочел предложението на Галатасарай.

Сериозен интерес към Мбайе имаше и Ливърпул, който всеки момент ще финализира трансфера на неговия съотборник в ПСЖ Брадли Баркола, но търси още един флангови нападател в добавка.

Мбайе има 42 мача за първия отбор на ПСЖ, отбелязвайки четири гола и добавяйки четири асистенции. Миналия сезон тийнейджърът отбеляза три попадения и направи две асистенции в 31 срещи във всички турнири.

🚨 EXCLUSIVE: Aston Villa reach agreement in principle to sign Ibrahim Mbaye from Paris Saint-Germain. #AVFC move for 18yo #PSG winger in process of being finalised: €55m. Nasser Al-Khelaifi & Nassef Sawiris relationship key to closing deal @TheAthleticFC https://t.co/0z6xxuHoko — David Ornstein (@David_Ornstein) August 28, 2026

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Снимки: Imago