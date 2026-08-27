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В Англия твърдят, че от Ливърпул са направили важна стъпка за привличането на Баркола

  • 27 авг 2026 | 04:00
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Ливърпул продължава усилената работа по привличането на Брадли Баркола в заключителните дни на летния трансферен прозорец. Очаква се двата клуба да проведат нов кръг от преговори с надеждата сделката да бъде финализирана преди пазараът официално да затвори идната седмица.

Решаващ ден в преговорите между Ливърпул и ПСЖ за Баркола
Решаващ ден в преговорите между Ливърпул и ПСЖ за Баркола

Според журналиста Пол Джойс от The Times, от Пари Сен Жермен вече са смекчили финансовите си претенции за 23-годишния национал. Парижани първоначално оценяваха Баркола на около 145 млн паунда, но впоследствие намалиха исканата сума. При успешно развитие на разговорите трансферът би могъл да бъде осъществен срещу приблизително 115 млн паунда. Самият футболист отдавна е заявил желанието си да се присъедини към „червените“ и вече е договорил личните си условия.

Междувременно indykaila News излезе с далеч по-категорична информация, според която Ливърпул и Пари Сен Жермен вече са постигнали пълна договорка за трансфера. Източникът твърди, че стойността на операцията ще бъде между 120 и 125 млн паунда, а официалното съобщение ще бъде направено, когато двата клуба са готови да потвърдят сделката.

Според същата информация Баркола е изключително ентусиазиран от възможността да премине на „Анфийлд“ и е готов да стане футболист на Ливърпул. На този етап обаче твърдението на indykaila News за окончателно споразумение не е потвърдено от по-надеждните източници.

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