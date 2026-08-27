Ираола коментира евентуалния трансфер на Баркола и бъдещето на Гакпо

Наставникът на Ливърпул Андони Ираола заяви, че се надява да получи "добри новини скоро" по повод евентуалното привличане на Брадли Баркола. По-рано днес се появи информация, че мърсисайдци са се разбрали с Пари Сен Жермен и трансферът е близо до финализиране.

Попитан по темата, Ираола заяви: "Както знаете, опитваме се да привлечем играч на тази позиция. Не мога да говоря за футболисти, които не са наши, но се опитваме да се подсилим и да запълним тази позиция, тъй като нямаше достатъчно играчи за този пост. Надявам се да имаме добри новини скоро, но още не сме стигнали до там".

🗣️ "We are trying to sign in that position. We cannot talk about players who are, right now, not ours."



Liverpool head coach Andoni Iraola on Bradley Barcola after they agreed a £120m deal with PSG for the winger. pic.twitter.com/TtPWGF4Bq8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2026

Испанецът говори и за бъдещето на Годи Гакпо, който вкара гол на старта на сезона срещу Нюкасъл. Баркола обаче играе на неговата позиция и след евентуалното пристигане на французина минутите на Гакпо ще намалеят драстично.

"След представянето му в първия мач, мога да кажа, че играе много добре. Той работи много добре след завръщането си от Световното първенство, с правилната настройка. Надявам се да бъде важен за нас. Докато трансферният пазар е отворен и взимаме скъпи играчи, не мога да гарантирам нищо", коментира Ираола.

Iraola on Gakpo’s future, Barcola deal, prospect of further signings before Tuesday’s transfer deadline, and the situation with Chiesa/Elliott. https://t.co/lVdj8FUdrs — James Pearce (@JamesPearceLFC) August 27, 2026

"Вярно е, че приоритетът е подсилване на крайните зони. Остават още четири-пет дена. Ако можем да се подсилим в други зони, ще го направим. Не знам как ще завърши трансферният пазар. Не мога да ви кажа. Аз трябва да бъда търпелив, както и вие. Повярвайте ми, много е некомфортно за мен, защото има несигурност през цялото време. След четири-пет дни ще знаем с какво разполагаме и след това ще направим конкретни планове", каза още той.

В събота срещу Нотингам Ираола ще изведе отбора за първи път на "Анфийлд" в официален мач: "Ще бъде специален момент за мен. Усетих го по време на предсезонната подготовка. Ще бъде емоционално и така трябва да бъде, тъй като това е специално място. Надявам се всичко да мине добре и да се насладя на мача".

🚨 Andoni Iraola sur Bradley Barcola 🇫🇷 : « NOUS NE POUVONS PAS PARLER DE JOUEURS QUI NE SONT PAS LES NÔTRES. ❌



Mais nous essayons de combler ce poste car nous n'avons pas les effectifs.



J'espère avoir de bonnes nouvelles bientôt mais nous n'en sommes pas encore là. » 🗣️… pic.twitter.com/7pOWOeLZbF — Actu Foot (@ActuFoot_) August 27, 2026

Испанецът говори и за съперника в лицето на Нотингам и колегата му Оливер Глансер: "Той беше изключително успешен. Веднага може да видите облика на отбора му. Те не допускат много възможности. Ще трябва да работим здраво за всеки създаден шанс, да печелим сблъсъците. Трябва да бъдем търпеливи, защото в защита те са много солидни. Освен това са опасни на контраатаки."

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Снимки: Imago