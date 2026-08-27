Сензацията е факт: Ливърпул и ПСЖ се разбраха за Баркола

Ливърпул и Пари Сен Жермен са постигнали устно споразумение за трансфер на нападателя Брадли Баркола, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. "Мърсисайдци" ще платят първоначално 100 милиона паунда твърда сума, а сделката ще съдържа още 20 под формата на бонуси. Очакванията са Баркола да се превърне второто най-скъпо попълнение на Ливърпул в историята след привличането на Александър Исак от Нюкасъл през миналото лято за 125 милиона паунда. Френският футболист ще бъде привлечен като заместник на Мохамед Салах, който напусна през лятото. Той има 152 мача, 39 гола и 37 асистенции за Пари Сен Жермен, както и 28 двубоя и шест попадения за Франция. През лятото се представи силно с фланелката на "петлите" на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach verbal agreement to sign Bradley Barcola, HERE WE GO! 🔴



Initial fee worth £100m plus add-ons — up to €140m possible total package for PSG.



Documents to be exchanged in 24 hours.#LFC get their top target: never in doubt and now done. pic.twitter.com/ruDJAbIhtK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Така и общата похарчена сума от "червените" за последната година и половина ще нарасне до 664 милиона. В този период бяха привлечени Милош Керкес, Уго Екитике, Флориан Виртц, Виктор Муньос, Жереми Жаке, Джовани Леони и Джереми Фримпонг. Баркола е на 23 години и играе предимно лявото крило, но е успешен на всяка позиция в атака.

В Англия твърдят, че от Ливърпул са направили важна стъпка за привличането на Баркола

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Снимки: Gettyimages