Мениджърът на Брайтън коментира ситуацията около желания от Ливърпул Минте

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер коментира ситуацията около крилото на тима Янкуба Минте, който е настойчиво свързван с трансфер в Ливърпул. “Червените” дори вече отправиха една оферта, която обаче бе отказана от “чайките”. Хюрцелер подчерта, че играчът ще бъде напълно отдаден на клуба, когато прозорецът затвори.

Брайтън вдигна още цената на Минте, Ливърпул се насочва към други варианти

“Той е играч на Брайтън за момента и нямам какво друго да кажа. Това, което уважавам в него е, че когато затвори прозорецът, той ще е напълно отдаден на клуба. Разбира се, че някой мечтае за даден играч или пък самият футболист също има мечти и желания, но в крайна сметка ние трябва да направим избор кое е най-добре за клуба и за това говорихме с него. В този момент той определено е играч на Брайтън. Не мога да кажа нищо повече, така че нека видим какво ще се случи”, заяви Хюрцелер.

Самият футболист е контузен и ще е извън терените между две и три седмици. В неделя Брайтън има трудната задача да гостува на Челси в Лондон. “Чайките” започнаха отлично кампанията миналата седмица, разбивайки Астън Вила с 4:0.

Изненадващ избор за заместник на Салах са направили в Ливърпул

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages