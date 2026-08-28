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Мениджърът на Брайтън коментира ситуацията около желания от Ливърпул Минте

  • 28 авг 2026 | 15:37
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Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер коментира ситуацията около крилото на тима Янкуба Минте, който е настойчиво свързван с трансфер в Ливърпул. “Червените” дори вече отправиха една оферта, която обаче бе отказана от “чайките”. Хюрцелер подчерта, че играчът ще бъде напълно отдаден на клуба, когато прозорецът затвори.

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“Той е играч на Брайтън за момента и нямам какво друго да кажа. Това, което уважавам в него е, че когато затвори прозорецът, той ще е напълно отдаден на клуба. Разбира се, че някой мечтае за даден играч или пък самият футболист също има мечти и желания, но в крайна сметка ние трябва да направим избор кое е най-добре за клуба и за това говорихме с него. В този момент той определено е играч на Брайтън. Не мога да кажа нищо повече, така че нека видим какво ще се случи”, заяви Хюрцелер.

Самият футболист е контузен и ще е извън терените между две и три седмици. В неделя Брайтън има трудната задача да гостува на Челси в Лондон. “Чайките” започнаха отлично кампанията миналата седмица, разбивайки Астън Вила с 4:0.

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Снимки: Gettyimages

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