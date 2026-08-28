Аякс, Аталанта и Монако научиха съперниците си в основната фаза в Лигата на конференциите

Сред изтеглянето на жребия за основната фаза на Лигата на конференциите вече са ясни всички двубои. Отборите знаят своите съперници за шестте мача и дали ще бъдат домакини или гости, но не и кога ще бъдат мачовете, като програмата се очаква да излезе в неделя. Първите мачове са 15 октомври, а последните на 17 декември.

🟢Conference League league phase draw — all fixtures and expected points:



1️⃣ Atalanta 🇮🇹 — 15.0

2️⃣ Brighton & Hove Albion 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — 14.2

3️⃣ FC Midtjylland 🇩🇰 — 13.0

4️⃣ SC Braga 🇵🇹 — 12.7

5️⃣ AS Monaco 🇲🇨 — 12.5

6️⃣ SC Freiburg 🇩🇪 — 12.4

7️⃣ Twente 🇳🇱 — 11.5

8️⃣ Red Star Belgrade 🇷🇸 —… pic.twitter.com/AsFy6PRukg — Football Ranked (@footballrankedx) August 28, 2026

От тимовете от първа урна по-голям интерес предизвикват Аякс, Монако и Аталанта. Четирикратният европейски шампион ще има домакинства на Аталанта, Хетафе и Тюн и ще гостува на Мидтиланд, Сейнт Трюиден и Хайдук (Сплит). Монако ще гостува на ЦСКА в София. Освен това ще се изправи срещу Фрайбург и Линкълн Ред Импс като домакин и ще гостува още на Брайтън и Хартс.

🚨 Here is the #UELdraw for Celtic, Crystal Palace, Bournemouth, and Sunderland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/QZneKnxu7V — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 28, 2026

Трабзонспор с Мохамед Салах също има гостуване на ЦСКА, като ще пътува още до Сърбия и Финландия, където ще се изправи срещу Цървена звезда и КуПС. Домакинствата им са срещу Фрайбург, Хартс и Яблонец.

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Снимки: Gettyimages