Аякс, Аталанта и Монако научиха съперниците си в основната фаза в Лигата на конференциите

Сред изтеглянето на жребия за основната фаза на Лигата на конференциите вече са ясни всички двубои. Отборите знаят своите съперници за шестте мача и дали ще бъдат домакини или гости, но не и кога ще бъдат мачовете, като програмата се очаква да излезе в неделя. Първите мачове са 15 октомври, а последните на 17 декември.
От тимовете от първа урна по-голям интерес предизвикват Аякс, Монако и Аталанта. Четирикратният европейски шампион ще има домакинства на Аталанта, Хетафе и Тюн и ще гостува на Мидтиланд, Сейнт Трюиден и Хайдук (Сплит). Монако ще гостува на ЦСКА в София. Освен това ще се изправи срещу Фрайбург и Линкълн Ред Импс като домакин и ще гостува още на Брайтън и Хартс.
Трабзонспор с Мохамед Салах също има гостуване на ЦСКА, като ще пътува още до Сърбия и Финландия, където ще се изправи срещу Цървена звезда и КуПС. Домакинствата им са срещу Фрайбург, Хартс и Яблонец.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages