Андерлехт не остави шансове на Кайрат и в реванша

Белгийският гранд Андерлехт победи за втори път казахстанския Кайрат (Алмати), този път с 3:0 в реванш от плейофния кръг на Лига Европа. След като първата среща в Казахстан беше завършила с категоричен успех от 3:0 за „лилаво-белите“, те продължават напред с общ резултат 6:0. Головете за убедителния домакински триумф реализираха Михайло Цветкович (45+3'-дузпа), Данило Сикан (55') и Джулиан Бианконе (72').

Андерлехт наложи тотален контрол върху събитията от самото начало на срещата. В 13-ата минута Михайло Цветкович се оказа на отлична позиция след пас на Данило Сикан, но ударът му беше спасен от дебютиралия на вратата на гостите Стас Калмурза. Десет минути по-късно Кайрат пропусна най-чистото си положение в мача, когато Марк Гуал изведе Луис Мата сам срещу Колин Косеманс, но белгийският страх направи страхотно спасяване.

Логичното се случи в добавеното време на първата част, когато Олжас Байбек блокира с ръка в наказателното поле удар с глава на Сикан и съдията отсъди дузпа. Зад бялата точка застана Михайло Цветкович, който стреля безпощадно в долния десен ъгъл за 1:0.

След почивката белгийците бързо увеличиха преднината си. В 55-ата минута Марко Кана пусна великолепен извеждащ пас към Данило Сикан, който преодоля двама бранители на Кайрат и хладнокръвно матира вратаря за 2:0.

В 72-ата минута Андерлехт оформи класическия резултат, след като Джулиан Бианконе се извиси най-високо при центриране от корнер и заби топката с глава в мрежата. Малко по-късно домакините бяха близо и до четвърти гол, но ударът с глава на Жоел Нга Кана след центриране на Оливър Антман срещна външната страна на дясната греда.

С тази категорична победа и общ резултат 6:0 Андерлехт официално се класира за същинската фаза на Лига Европа, постигайки една от основните си цели за сезона. Отборът на Кайрат (Алмати), който бе отстранен от Левски в Шампионската лига, отпада и от този турнир и ще продължи международното си участие в Лигата на конференциите.

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