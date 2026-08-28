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  3. Марек гостува на Спортист (Своге) без двама основни играчи

Марек гостува на Спортист (Своге) без двама основни играчи

  • 28 авг 2026 | 16:03
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Шести пореден мач Марек ще изиграе извън своя стадион „Бончук“, където ремонтните дейности продължават. В събота от 18:00 часа дупнишкият тим гостува на Спортист (Своге) в среща от първенството на Втора лига.

Всъщност Марек имаше едно домакинство в този период, но то бе само символично. В миналия кръг дупничани приеха Добруджа на „Стадиона на мира“ в Перник, където записаха убедителна победа с 4:2.

За предстоящия двубой в Своге старши треньорът на Марек Анжело Кючуков няма да може да разчита на двама основни футболисти – Веселин Любомиров и Христо Каймакански, които са наказани. Под въпрос е и опитният Росен Йорданов, който има здравословни проблеми. От операция пък продължава да се възстановява младият Християн Джаджаров.

След успеха над Добруджа преди седмица Марек ще търси нови три точки срещу Спортист, с които да затвърди добрата си форма и да продължи изкачването си в класирането.

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