БФС даде 4 дни на Марек да заяви стадион за домакинствата

Спортно-техническата комисия към БФС даде четиридневен срок на Марек, в който да осигури стадион за домакинствата си във Втора лига. Причината е, че "Бончук" е в ремонт, а дупничани си размениха домакинствата с тимове от лигата, но от следващия кръг няма да могат да действат по този начин.

"След разглеждане на молба от ФК „Марек 1915“ Дупница, за смяна на домакинство в срещата от V-ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ФК „Марек 1915“ Дупница и ФК „Добруджа 1919“ Добрич, СТК счита, че на ФК „Марек 1915“ Дупница по изключение бе даден достатъчен срок след предварително заявената дата за приключване на ремонтните работи на стадион „Бончук“ Дупница.

Предвид горното в срок до 17.00 часа на 11.08.2026 година, ФК „Марек 1915“ Дупница трябва да заяви стадион, на който да провежда домакинските си срещи, до окончателно приключване на строително-ремонтните дейности на стадион „Бончук“ Дупница", се казва в изявление на СТК към БФС.

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