Марек съзря двоен аршин

Във втори пореден мач Марек изрази претенции към съдийството. След като дупничани недоволстваха за някои отсъждания в двубоя със Спартак (Плевен), сега същото се случва и след срещата с Етър, загубена с 0:1.

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От клуба показаха две ситуации, в които, според тях, е приложен двоен съдийски аршин в техен ущърб. Както е известно, Марек остана с 9 души на терена на стадион "Ивайло", след като в заключителните минути червени картони получиха Веселин Любомиров и Христо Каймакански.

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"Дава се дузпа за Спартак Плевен срещу Марек, не се дава дузпа за Марек срещу Етър", пишат дупничани към видео със ситуациите в Ловеч и Велико Търново.

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