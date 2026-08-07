Марек даде талант под наем на Славата

Ръководствата на ФК Марек 1915 (Дупница) и ФК Струмска слава (Радомир) постигнаха споразумение за преотстъпването на младия футболист и юноша на дупничани Кристиян Никифоров в състава на Славата. Целта на преотстъпването е Никифоров да натрупа ценен игрови опит в мъжкия футбол, да продължи своето развитие в конкурентна среда и да направи следващата важна крачка в своята кариера.

От Марек към БФС: Как е възможно? Рефер от Плевен да свири на Спартак Плевен?

Ръководството на Марек пожелава на Кристиян много здраве, успешни изяви и увереност по пътя към професионалното му израстване, като вярва, че престоят му в Струмска слава ще допринесе за неговото развитие и ще го подготви за бъдещи успехи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google