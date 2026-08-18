Стана ясно къде Марек ще играе домакинските си мачове

Марек ще играе домакинските си мачове в Перник до завършване на строително-ремонтните дейности на стадион "Бончук", съобщава Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Първият мач е още тази неделя, 23 август, от 18:00 часа срещу изпадналия от елита Добруджа.

Ден по-рано, в събота, Миньор ще приеме ФК Банско в мач от Югозападната Трета лига.

БФС даде 4 дни на Марек да заяви стадион за домакинствата

"В изпълнение на решение на СТК от 07.08.2026 година, до завършване на строително-ремонтните дейности на стадион "Бончук" в Дупница, ФК Марек 1919 ще играе домакинските си срещи от първенството на ВПФЛ/Mr Bit/, на стадион "Миньор" град Перник", пишат от СТК.

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