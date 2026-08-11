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  3. Двама от Марек "изгоряха" за по шест мача

Двама от Марек "изгоряха" за по шест мача

  • 11 авг 2026 | 14:20
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Двама футболисти на Марек получиха много тежки наказания от Дисциплинарната комисия. Повод за суровите санкции спрямо Веселин Любомиров и Христо Каймакански стана ситуация от заключителните минути на двубоя с Етър, спечелен от "болярите" с 1:0 във Велико Търново.

В 94-тата минута дупничани изявиха сериозни претенции за дузпа, а най-активни в спора с главния съдия Любомир Вушовски бяха именно Любомиров и Каймакански. Освен това, те ще трябва да платят и глоби в размер на 640 евро. Решението подлежи на обжалване пред Апелативната комисия в 7-дневен срок.

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"За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Веселин Атанасов Любомиров – състезател  на ФК „Марек“ гр. Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Христо Костадинов Каймакански – състезател  на ФК „Марек“ гр. Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението", пишат от ДК към БФС.

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Ако наказанието остане в сила, двамата футболисти ще пропуснат предстоящите срещи с Монтана, Добруджа, Спортист (Своге), Несебър, Янтра (Габрово) и Пирин (Благоевград).

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