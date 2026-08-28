Челси се разбра с Астън Вила за Емилиано Мартинес

Челси е все по-близо до привличането на вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес. Сделката се очаква да бъде финализирана за 7,5 милиона паунда, което е около 8,75 милиона евро.

Световният шампион от 2022 г. беше близо до трансфер в Ювентус, който в крайна сметка привлече Викарио от Тотнъм. Аржентинският страж загуби мястото си след пристигането на японеца Зайън Сузуки, закупен от Парма за 30 милиона евро.

Чаби Алонсо, треньорът на Челси, търсеше вратар, който да се конкурира с Робърт Санчес за титулярното място. Испанецът беше силно критикуван за грешките си при победата с 3:2 срещу Фулъм миналия понеделник. Ако трансферът се осъществи, това ще бъде 12-ото ново попълнение за лондончани през сезон 2026/27, без да се броят върналите се от наем играчи. Това е, ако „сините“ не уредят преди това привличането на Онест Аханор, което се очаква да струва около 46 милиона евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages